"Не опускайтесь до уровня России": Великобритания призвала Украину продолжить работу в ПАСЕ

Украина

Роджер Гейл, глава британской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, которая была в числе стран, не поддержавших безусловное возвращение делегации России права голоса, призвал Украину не отказываться от работы в ПАСЕ.

В интервью «Голосу Америки» Роджер Гейл заявил: «Мой совет, как большого друга Украины, заключается в том, чтобы оставаться в организации и отстаивать свои принципы. Не опускайтесь до уровня Российской Федерации. Оставайтесь в комитетах, как бы ни трудно было сидеть рядом с людьми, которых, по вашему мнению, не должны там быть».

Комментируя поддержку возвращения России в ПАСЕ Германией и Францией, британский депутат упомянул национальные интересы этих двух государств. «В случае Германии — газопровод „Северный поток 2“. В случае партии Макрона (президента Франции Эммануэля Макрона. — Ред.) „Вперед“ — это интересы в снятии санкций, чтобы снова продавать французские товары в России», — отметил он.

Также Роджер Гейл упомянул и заинтересованность ПАСЕ в российских взносах, которые РФ не платила несколько лет. Сообщается, что 2 июля РФ внесла 33 млн евро членских взносов за текущий год.

«Нам надо пересилить себя и бороться. Я хотел бы, чтобы Украина, Грузия, Молдова, страны Балтии и все, кто голосовали вместе, оставались и защищали права человека, в которые мы верим», — заявил Роджер Гейл.

Комментируя информацию о том, что Украина отозвала приглашение представителям ПАСЕ быть наблюдателями на досрочных выборах в Верховную Раду, британский политик сказал, что он получил в Страсбурге заверения, что среди наблюдателей не должно быть представителей России.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», правительство Польши, делегация которой в Парламентской ассамблее Совета Европы поддержала украинских коллег, протестовавших против безоговорочного возвращения права голоса России, ранее поддержало декларацию, открывшую путь россиянам в ПАСЕ. Речь идет о заседании Комитета министров Совета Европы, состоявшемся 17 мая в Хельсинки.

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