В России заявили, что Крым бьет рекорды по уровню распространения ВИЧ

Украина

После прихода в Крым «русского мира», полуостров превратился в военную базу. Но кроме этого, он вошел в число 13 субъектов России, где уровень зараженности вирусом иммунодефицита превышает 1% от общего числа жителей.



Как сообщают российские СМИ, из всех южных территорий РФ это единственный регион с таким высоким показателем. На полуострове на 100 тысяч жителей приходится 1004 зараженных ВИЧ.



По мнению ученых, ситуация в Крыму и еще 12 наиболее проблемных регионах РФ может характеризоваться как генерализованная эпидемия, когда количество беременных женщин с ВИЧ от их общего числа среди жителей региона достигло 1%.



Ученые прогнозируют, что в ближайшее время в Крыму процент населения, зараженного ВИЧ будет расти.



Напомним, исследователи ООН зафиксировали в Украине вторую по масштабам эпидемию ВИЧ/СПИД в Европе. По информации исследователей, в настоящее время с ВИЧ живут 238 тысяч украинцев, а каждый год появляется еще 5,2% новых случаев инфицирования в возрастной группе от 15 до 24 лет. Среди регионов Украины первенство по уровню распространения ВИЧ-инфекции удерживает Одесса.

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