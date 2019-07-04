Звезда "Игры престолов" Софи Тернер выставила в Instagram первое фото со своей свадьбы во Франции

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В четверг, 4 июля, популярная британская актриса Софи Тернер выставила в Instagramпервую фотографию своей свадьбы на юге Франции, которая состоялась 29 июня. Как уже сообщали «ФАКТЫ», звезда культового сериала «Игра престолов» вышла замуж за известного американского певца Джо Джонаса еще в начале мая. Они оформили свой брак в Лас-Вегасе в знаменитой Маленькой Белой Часовне. Церемонию провел человек в костюме и гриме Элвиса Пресли.

Однако такого бракосочетания молодым супругам показалось недостаточно. Был и еще один важный момент, который подтолкнул их к тому, чтобы сыграть свадьбу повторно. Как призналась Софи, за 24 часа до венчания в Лас-Вегасе они с Джо крупно поссорились. И решение вступить в брак было спонтанным. Тернер воспринимала его потом как знак примирения. А ей хотелось быть уверенной в том, что у них с мужем все серьезно.

В итоге 23-летняя актриса и 29-летний певец выбрали юг Франции для своей полноценной свадьбы. Они арендовали замок Шато-дю-Мартене недалеко от Авиньона. Его просторный двор был заранее накрыт огромным белом тентом, который не позволял снимать происходящее сверху. Были предприняты строжайшие меры безопасности. Гостей настоятельно попросили ничего не фотографировать и не снимать на смартфоны.

То самое единственное свадебное фото

Во Францию Софи и Джо прилетели за неделю до свадьбы. Тернер была необходима окончательная примерка платья, которое она заказала знаменитому парижскому дому Louis Vuitton.

Софи спешит на последнюю примерку

А вот и сама примерка

Кроме того, было решено в Париже провести репетицию свадьбы с гостями. На это мероприятие Тернер и Джонас пришли во всем красном. А на свадьбе Джо был в черном смокинге от Berluti.

Джо Джонас и Софи Тернер прибыли на репетицию свадьбы в красных нарядах

Судя по единственному пока снимку, свадебная церемония прошла в белых тонах. Гостей разместили в отеле La Mirande в Авиньоне. В числе приглашенных на свадьбу были брат жениха Ник Джонас и его очаровательная супруга, индийская актриса Приянка Чопра. Говорят, 36-летняя кинозвезда подружилась с Софи и дала ей множество советов по организации свадьбы. В этом вопросе Чопра обладает большим опытом. Ведь в прошлом году она и Ник также устроили несколько свадебных торжеств для себя, в том числе в Индии, чтобы их могли поздравить все родственники Приянки.

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Ранее «ФАКТЫ» сообщали о еще одной свадьбе знаменитостей, которая прошла в Париже 29 июня. Замуж вышла американская певица и актриса Зои Кравиц, дочь известного рок-музыканта Ленни Кравица.

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