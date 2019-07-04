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Леся Никитюк поймала букет невесты: подробности свадьбы Тодоренко и Топалова (видео)
В сети появлись первые фото и видео звездной свадьбы известной телеведущей Регины Тодоренко и Влада Топалова, которую они отгуляли 3 июля Италии на вилле Астор. На церемонию молодожены пригласили около 100 гостей — родителей, друзей и коллег.
Регину в нежном белом платье и фате под венец под звуки марша Мендельсона вел отец. Дорогу им посыпали лепестками роз маленькие звездные гости.
За вечер Регина сменила несколько свадебных нарядов. Во время первого свадебного танца, которым молодые умилили гостей, она уже была одета в более легкий наряд и удобные шлепанцы.
Как стало известно «ФАКТАМ», букет невесты на свадьбе поймала Леся Никитюк. Ранее коллега Регина по шоу «Орел и Решка» показала, как она в сексуальном бикини отмечала девичник в бассейне.
Напомним, Регина и Влад официально расписали еще в октябре прошлого года. Но гулять свадьбу пара тогда не стала, поскольку Регина была беременна. В декабре у них родился сын Михаил. Собрать гостей молодые супруги планировали, как их мальчик немного подрастет. Да и Регина хотела привести себя в фору после родов.
Накануне торжества невеста очень волновалась, чтобы все прошло весело и комфортно, как в романтичной комедии. А Влад и вовсе места себе не находил, не знал, в чем поведет жену под венец, ведь его багаж со смокингом потерялся в аэропорту. Но, как видно на фото, все ему вернули вовремя
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