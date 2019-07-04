На Львовщине семилетний мальчик погиб в куче песка

Происшествия

Трагедия случилась в селе Бужок Золочевского района Львовской области. Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции Львовской области, семилетнего мальчика засыпало песком, на большой куче которого он играл с машинками. Ранее в в Кременчуге Полтавской области 14-летнего подростка спасли из 150-метрового карьера, в котором добывают гранитный щебень и песок. Мальчик вместе с двумя друзьями играл возле этого опасного объекта и по неосторожности сорвался вниз.

— В какой-то момент родители 7-летнего ребенка заметили, что его не видно и не слышно. Обеспокоенные, они бросились к куче и обнаружили, что мальчика засыпало песком. Взрослые откопали ребенка, попытались сами откачать, а когда не получилось, вызвали медиков. Ребенка доставили в больницу, но врачи уже ничем не смогли помочь малышу, — рассказали в полиции.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье «Умышленное убийство» с пометкой «несчастный случай», ведется следствие.

Несчастные случаи с детьми часто происходят из-за несоблюдения взрослыми элементарных правил техники безопасности. Так, под Киевом отец решил показать двухлетнему ребенку вид из окна на лестничной площадке. Он поставил сына на подоконник, не заметив, что окно не было закрыто. Малыш наклонился к окну и упал вниз. А в Одессе пятилетняя девочка выпала из окна 10-го этажа, когда оперлась на плохо закрепленную противомоскитную сетку. Ребенок получил несовместимые с жизнью телесные повреждения.

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