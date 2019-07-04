Стоянка — не более пяти минут: аэропорт "Киев" существенно изменил правила для водителей

Общество и люди

В аэропорту «Киев» имени Игоря Сикорского, где с 2 по 12 сентября не будут принимать и отправлять рейсы из-за ремонта взлетно-посадочной полосы, изменили время и расценки на подъезд автомобиля к терминалу и кратковременную остановку.

Как сообщает «Авианьюз», после проезда шлагбаума у водителей есть лишь пять минут на то, чтобы покинуть территорию аэропорта без уплаты денег. Ранее у комплекса позволялось находится без оплаты стоянки в течение 15 минут, а затем это время было уменьшено до 10 минут.

Вместе с введением бесплатной пятиминутки, администрация установила промежуточный тариф — 20 гривен за 30 минут стоянки. Такую сумму нужно будет заплатить водителю, если он превысит время бесплатного нахождения около аэропорта. Ранее за просрочку водители оплачивали, как за полный час стоянки — 40 гривен.

Остальные тарифы остались прежними: час нахождения на парковке стоит 40 грн, сутки — 300 грн.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», возле аэропорта «Киев» появится уникальный памятник создателю первого в мире вертолета киевлянину Игорю Сикорскому.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter