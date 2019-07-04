- 12:11 Яркая и смелая: Селин Дион потрясла оригинальными образами на Неделе моды в Париже
- 12:10 «Не избежать фиаско»: Усик получил угрозу от Такама
- 12:09 Закон о дематюкации: матерщинник Москаль дал совет Богомолец
- 12:06 Коломойский считает так же, как и в Кремле: на Донбассе — внутренний гражданский конфликт
- 12:02 Мир с Россией любой ценой — это как встать перед врагом на колени, — Ахтем Чийгоз
- 12:01 «Динамо» — «Ботошани»: онлайн-видеотрансляция матча в Австрии
- 11:47 Массовое отравление туристов в Карпатах: для спасения людей пришлось привлекать ГСЧС
- 11:46 Стали известны подробности исчезновения бизнесмена из Днепра, — СМИ
- 11:46 За слова нужно отвечать: известный украинский активист подает в суд на Портнова
- 11:27 Кейт Миддлтон, Бекхэм-младший и Шевченко: как звездные гости болеют на Уимблдоне
- 11:20 Адвокат пленных украинских моряков уверен, что Россия начала подготовку к их освобождению
- 11:09 Новым главным тренером «Челси» стал лучший бомбардир в истории клуба
Стоянка — не более пяти минут: аэропорт "Киев" существенно изменил правила для водителей
В аэропорту «Киев» имени Игоря Сикорского, где с 2 по 12 сентября не будут принимать и отправлять рейсы из-за ремонта взлетно-посадочной полосы, изменили время и расценки на подъезд автомобиля к терминалу и кратковременную остановку.
Как сообщает «Авианьюз», после проезда шлагбаума у водителей есть лишь пять минут на то, чтобы покинуть территорию аэропорта без уплаты денег. Ранее у комплекса позволялось находится без оплаты стоянки в течение 15 минут, а затем это время было уменьшено до 10 минут.
Вместе с введением бесплатной пятиминутки, администрация установила промежуточный тариф — 20 гривен за 30 минут стоянки. Такую сумму нужно будет заплатить водителю, если он превысит время бесплатного нахождения около аэропорта. Ранее за просрочку водители оплачивали, как за полный час стоянки — 40 гривен.
Остальные тарифы остались прежними: час нахождения на парковке стоит 40 грн, сутки — 300 грн.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», возле аэропорта «Киев» появится уникальный памятник создателю первого в мире вертолета киевлянину Игорю Сикорскому.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Дети в садике: — А меня аист принес! — говорит один. — А меня из Интернета скачали! — А у нас семья бедная, папа сам все делает...