Адвокат пленных украинских моряков уверен, что Россия начала подготовку к их освобождению

Украина

Россия намерена выполнить решение Международного Морского трибунала в отношении военнопленных украинских моряков, захваченных россиянами в районе Керченского пролива осенью 2018 года. Так считает адвокат моряков Николай Полозов.

«Я внимательно читал вот ту российскую ноту, из-за которой был потом целый политический скандал в Украине. Эта нота указывает на то, что Российская Федерация намерена выполнить решение трибунала. То есть, если бы они не собирались, они бы, наверное, не стали бы никакие ноты писать, по большому счету. Однако, после ответа МИД Украины, в принципе, если бы российская сторона не была заинтересована в реализации приказа трибунала, они бы просто хлопнули дверью и сказали: не хотите — и не надо. Но через два дня после этого заместитель Лаврова, Карасин заявил, что они все-таки ожидают от Украины ответ относительно дальнейших действий и судьбы военнопленных моряков», — сказал адвокат.

По его словам, это повторное заявление свидетельствует о каком-то интересе Кремля. Он также напомнил, ссылаясь на слова Путина, что «Трамп вообще поставил тему моряков в приоритет».

25 мая Международный трибунал по морскому праву ООН постановил, что Россия должна освободить всех украинских моряков, которые были взяты в плен в ноябре 2018 года, и вернуть три корабля. Трибунал обязал в течение месяца отчитаться о выполнении решения. Срок исполнения решения трибунала истек во вторник, 25 июня.

Впоследствии США поддержали решение Международного трибунала ООН по морскому праву по освобождению задержанных Россией украинских моряков.

С 25 июня российские следователи в Москве начали предъявлять окончательные обвинения захваченным украинским военным морякам. До 9 июля следствие должно предъявить окончательное обвинение всем украинским военнопленным морякам, содержащимся в московском СИЗО.

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