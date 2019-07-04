Политика

За слова нужно отвечать: известный украинский активист подает в суд на Портнова

Одесский активист Сергей Стерненко намерен подать в суд на экс-заместителя главы Администрации президента времен Януковича — Андрея Портнова и телеканал NewsОne, на котором работает бывший топ-чиновник.

«Мне надоело что регионал на канале Медведчука учит нас как жить, обливает меня грязью и откровенно врет. Вместо того, чтобы давать показания на скамье подсудимых, Портнов взялся помогать исполнителям заказного неудачного убийства меня», — написал он в Facebook.

По мнению активиста, Портнов может влиять на судебную систему, поэтому «процесс против него будет еще более интересным». При этом Стерненко отметил, что свои интересы в суде будет представлять самостоятельно.

Активист уверен, что ему удастся привлечь Портнова к ответственности за ложь.

«Будем воспитывать», — так он закончил свой пост.

Напомним, после своего возвращения в Украину Портнов стал фигурантом скандала в Киевском национальном университете им. Тараса Шевченко, где бывшего преподавателя снова приняли на работу на кафедру конституционного права юридического факультета КНУ.

После массовых протестов студентов университета ректор вуза Леонид Губерский пообещал отменить свой приказ о назначении Портнова на кафедру конституционного права.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что на Андрея Портнова уже открыли уголовное производство по факту заведомо ложных сообщений о «преступлениях Петра Порошенко».

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