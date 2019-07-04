Массовое отравление туристов в Карпатах: для спасения людей пришлось привлекать ГСЧС

Происшествия

В Ивано-Франковской области массово отравились туристы, отдыхавшие в районе долины Крынта, что около села Замагора Верховинского района. Ранее спасатели помогли туристке из Чехии, потерявшей сознание в Карпатах.

Как сообщают в областном главке ГосЧС, вечером в среду, 3 июля, спасатели получили сообщение, что двоим жителям Одесской области стало плохо и их необходимо госпитализировать. Чуть позже стало известно, что медицинская помощь требуется большему количеству отдыхающих.

«В долине Крынта находились 13 туристов, в том числе трое детей. Все — жители Одесской области. Четыре человека нуждались в помощи в медучреждении. По прибытии к месту вызова спасатели установили, что помощь нужна троим детям и двоим взрослым», — говорится в сообщении.

Спасатели подвезли к вызванной «скорой» троих детей и одного взрослого. Еще один взрослый пострадавший спустился в село Замагора в составе основной группы туристов. Также сообщается, что трое детей и один взрослый госпитализированы в Верховинскую центральную районную больницу.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на Пасху в районе горы Сивуля (около села Осмолода Рожнятовского района Ивано-Франковской области) из-за снежных заносов на маршруте заблудилась группа туристов-киевлян, которые попросили помощи у спасателей.

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