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Коломойский считает так же, как и в Кремле: на Донбассе — внутренний гражданский конфликт
Украинский олигарх Игорь Коломойский в очередной раз назвал происходящее на Донбассе «внутренним гражданским конфликтом».
«А у нас то, что произошло на Донбассе — это что произошло? … Это внутренний гражданский конфликт», — заявил он в интервью «НВ». Игорь Коломойский также сказал, что хоть на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей и находится российская техника и военнослужащие, Россия конфликт на Донбассе «не инспирировала».
«Мы говорим, что военные российские присутствуют на Донбассе. Это факт. Они, правда, переодеты в отпускников или кого-то. В „ДНР-ЛНР“ 1−2-й корпус, во всяком случае, то, что касается офицерского состава, то 100% там много российских военнослужащих, которые поехали в „отпуск“ или в „командировку“, — выполнять интернациональный долг. … И не делайте из этого катастрофу, — это нормальное явление», — заявил Коломойский и добавил, что российская военная техника останется на Донбассе «пока будет конфликт».
«Это реалии из жизни. Да, она там есть. А у нас американская техника с этой стороны есть. И что с этого? „Джавелины“ есть у нас? Это чья техника?» — сказал олигарх и добавил, что США предоставили Украине военную технику, «чтобы поддерживать конфликт на Донбассе», поскольку «Америке выгодно держать санкции против России».
«Но у нас основа, шампур этого конфликта, — это внутриукраинский конфликт, который, кстати говоря, готовился 20 лет. Минимум с 2004 года, с выборов Ющенко-Янукович. Тогда первый раз ясно было, что мы к этому готовы», — заявил Игорь Коломойский.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Игорь Коломойский может потерять 200 миллионов гривен после того, как назвал американских бизнесменов украинского происхождения Игоря Фрумана и Льва Парнаса «аферистами». Последние, оказавшиеся клиентами личного адвоката американского президента Руди Джулиани, подали на Коломойского в суд.
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