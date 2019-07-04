Закон о дематюкации: матерщинник Москаль дал совет Богомолец

Общество и люди

Экс-председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль, известный своими меткими выражениями с применением обсценной лексики, напомнил инициатору законопроекта о дематюкации языка Ольге Богомолец о том, что наказание за нецензурную брань уже предусмотрено в Админкодексе Украины. Об этом Москаль сказал в эфире телеканала «112 Украина», предложив нардепу «прикладывать мокрое полотенце к голове».

«Нецензурная брань в общественных местах давно есть в Кодексе об административных правонарушениях и наказывается штрафом. Было время, когда за это привлекали на 15 суток ареста. Она врач (Богомолец, — ред.). В таких случаях надо брать мокрое полотенце, прикладывать к голове, если такие идеи возникают», — сказал Москаль.



Бывший чиновник, а ныне кандидат в народные депутаты, признался, что сам часто прибегает к брани в адрес Верховной Рады, как и «любой гражданин Украины, который эту Раду уже послал».



Он убежден, что нововведения не принесут поступлений в госбюджет.

«Посмотрите на уровень нашей патрульной полиции. Ее, мне кажется, матерят каждый день, и они сами не в состоянии себя защитить», — пояснил он свою мысль.

«Всех, кого я обругал, кто подавал в суд, кто подавал в суд на защиту чести, достоинства и деловой репутации, это были те, кто не имеют ни достоинства, ни чести, ни деловой репутации и все суды проиграли, потому что есть целая куча решений ЕСПЧ по этому вопросу, где все урегулировано, и не надо нашему парламенту в конце урегулировать. Ее и так народ послал, а после первых решений, думаю, начнут посылать новую Раду», — добавил Москаль.



Напомним, инициатива Богомолец стала объектом насмешек в соцсетях. А пост Супрун, которая рассказала, что употреблять нецензурные слова в стрессовых ситуациях очень полезно, чтобы быть здоровым и больше прожить, пользователи сопроводили остротами и колкими замечаниями.

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