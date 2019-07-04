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«Не избежать фиаско»: Усик получил угрозу от Такама
Камерунский боксер Карлос Такам (36 побед, 28 из них — нокаутом, 5 поражений, 1 ничья) продолжает подогревать интерес к своему бою против непобедимого украинца Александра Усика (16 побед, 12 из них — нокаутом), который должен стать дебютном в супертяжелом дивизионе для нашего боксера.
«Да я точно его побью. Я его нокаутирую. Выиграю у него — и точка. Да, он никогда ранее не проигрывал на профессиональном ринге, но со мной ему не избежать фиаско. Ему еще не доводилось выходить против меня в ринг, равно как и противостоять настоящему супертяжу», — пригрозил камерунец в интервью Sky Sports.
Напомним, что поединок с Такамом должен был состояться 25 мая, но был отменен из-за травмы бицепса у Александра. К слову, обладатель титулов WBC Sliver и WBO International в супертяжелом весе британец Диллиан Уайт считает, что причиной отмены поединка является вовсе не травма Усика. «Я думаю, он струсил. Бой украинца был перенесен, потому что он не был готов к супертяжелому дивизиону», — передает слова боксера издание TalkSport.
Новую дату боя Усик — Такам еще официально не утвердили. Ориентировочно поединок пройдет в конце сентября или начале октября нынешнего года.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Дэвид Хэй высказался о предстоящем дебюте Усика в супертяжелом дивизионе.
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