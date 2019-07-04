Шоу-бизнес

Яркая и смелая: Селин Дион потрясла оригинальными образами на Неделе моды в Париже (фото)

Знаменитая канадская певица Селин Дион, которую ранее критиковали за чрезмерную худобу, не обращает внимания на злопыхателей и продолжает щеголять на светских мероприятиях в откровенных нарядах, порой эпатируя публику. 51-летняя звезда гордится своей фигурой и подчеркивает ее оригинальными костюмами. На Неделе моды в Париже Селин Дион появилась в нескольких ярких образах, оголив плечи и стройные ножки, и стала одной из самых обсуждаемых персон. Несколько снимков Селин Дион опубликовала в своем Instagram.

На шоу Alexandre Vauthier, который представил свою новую кутюрную коллекцию сезона осень-зима 2019−2020, Селин появилась в мини-платье из весенне-летней коллекции дизайнера с глубоким декольте и объемными рукавами. Платье молочного цвета певица сочетала с золотыми босоножками на высоких шпильках. Дополнила свой образ лаконичными серьгами-гвоздиками с бриллиантами. А волосы собрала в высокий пучок.

Не менее привлекательным оказался образ певицы от Ronald van der Kemp: строгий черно-белый пиджак и желтая молодежная мини-юбка. Изюминкой образа стали разные по цвету туфли от Jimmy Choo стоимостью 750 долларов.

Настоящий фурор произвело футуристичное прозрачное платье Дион от бренда Iris van Herpen. Его называли и «мочалкой», и «сеткой», но это ничуть не смущало певицу.

Напомним, ранее Селин Дион Дион рассказала о романе с молодым танцором Пепе Муньосом, с которым откровенно флиртовала на публике.

Также «ФАКТЫ» писали о том, что украинская певица Настя Каменских засветила шикарное декольте.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter