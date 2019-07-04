- 12:16 Если закон о люстрации отменят до 21 июля, в новом правительстве появятся люстрированные чиновники Януковича — «Европейская Солидарность»
- 12:11 Яркая и смелая: Селин Дион потрясла оригинальными образами на Неделе моды в Париже
- 12:10 «Не избежать фиаско»: Усик получил угрозу от Такама
- 12:09 Закон о дематюкации: матерщинник Москаль дал совет Богомолец
- 12:06 Коломойский считает так же, как и в Кремле: на Донбассе — внутренний гражданский конфликт
- 12:02 Мир с Россией любой ценой — это как встать перед врагом на колени, — Ахтем Чийгоз
- 12:01 «Динамо» — «Ботошани»: онлайн-видеотрансляция матча в Австрии
- 11:47 Массовое отравление туристов в Карпатах: для спасения людей пришлось привлекать ГСЧС
- 11:46 За слова нужно отвечать: известный украинский активист подает в суд на Портнова
- 11:46 Стали известны подробности исчезновения бизнесмена из Днепра, — СМИ
- 11:27 Кейт Миддлтон, Бекхэм-младший и Шевченко: как звездные гости болеют на Уимблдоне
- 11:20 Адвокат пленных украинских моряков уверен, что Россия начала подготовку к их освобождению
Яркая и смелая: Селин Дион потрясла оригинальными образами на Неделе моды в Париже (фото)
Знаменитая канадская певица Селин Дион, которую ранее критиковали за чрезмерную худобу, не обращает внимания на злопыхателей и продолжает щеголять на светских мероприятиях в откровенных нарядах, порой эпатируя публику. 51-летняя звезда гордится своей фигурой и подчеркивает ее оригинальными костюмами. На Неделе моды в Париже Селин Дион появилась в нескольких ярких образах, оголив плечи и стройные ножки, и стала одной из самых обсуждаемых персон. Несколько снимков Селин Дион опубликовала в своем Instagram.
На шоу Alexandre Vauthier, который представил свою новую кутюрную коллекцию сезона осень-зима 2019−2020, Селин появилась в мини-платье из весенне-летней коллекции дизайнера с глубоким декольте и объемными рукавами. Платье молочного цвета певица сочетала с золотыми босоножками на высоких шпильках. Дополнила свой образ лаконичными серьгами-гвоздиками с бриллиантами. А волосы собрала в высокий пучок.
Не менее привлекательным оказался образ певицы от Ronald van der Kemp: строгий черно-белый пиджак и желтая молодежная мини-юбка. Изюминкой образа стали разные по цвету туфли от Jimmy Choo стоимостью 750 долларов.
Настоящий фурор произвело футуристичное прозрачное платье Дион от бренда Iris van Herpen. Его называли и «мочалкой», и «сеткой», но это ничуть не смущало певицу.
Напомним, ранее Селин Дион Дион рассказала о романе с молодым танцором Пепе Муньосом, с которым откровенно флиртовала на публике.
Также «ФАКТЫ» писали о том, что украинская певица Настя Каменских засветила шикарное декольте.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Исаак Соломонович был в прекрасной спортивной форме. Правда, она... не застегивалась у него на животе.