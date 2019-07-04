Украина

В Украине продлили лицензии на вещание на оккупированные территории Крыма и Донбасса

После того, как в сети поднялась волна возмущения из-за опасности прекращения вещания ряда радиостанций, в том числе и «АрміяFM», на оккупированные украинские территории Донбасса и Крыма, Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания наконец-то продлил действие временных разрешений на вещание.

Об этом сообщил координатор организации «Стоп террор» Семен Кабакаев, подчеркнувший, что решение было принято под давлением общественности.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», восемь цифровых телеканалов и 12 радиостанций получили временное разрешение на вещание на временно оккупированные территории Украины осенью 2018 года

Фото из Facebook Романа Бурко.



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