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В Украине продлили лицензии на вещание на оккупированные территории Крыма и Донбасса
После того, как в сети поднялась волна возмущения из-за опасности прекращения вещания ряда радиостанций, в том числе и «АрміяFM», на оккупированные украинские территории Донбасса и Крыма, Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания наконец-то продлил действие временных разрешений на вещание.
Об этом сообщил координатор организации «Стоп террор» Семен Кабакаев, подчеркнувший, что решение было принято под давлением общественности.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», восемь цифровых телеканалов и 12 радиостанций получили временное разрешение на вещание на временно оккупированные территории Украины осенью 2018 года
Фото из Facebook Романа Бурко.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!