Всемирный банк признал Украину беднейшей страной в Европе

Украина

По итогам 2018 года в глобальном рейтинге соотношения внутреннего национального дохода (ВНД) в пересчете на душу населения Украина заняла 144 строку в списке из 202 стран и остается самой бедной страной Европы. Такие данные обнародовал Всемирный банк 1 июля 2019 года.

При этом ВНД в пересчете на душу населения в Украине по итогам прошлого года вырос на $ 400 до $ 2,66 тысяч. Именно столько бы получил каждый украинец, если бы все заработанное внутри государства за год поровну разделили между гражданами страны.

Для сравнения, в Беларуси ВНД на душу населения в минувшем году составил — $ 5,56 тыс., в Польше — $ 14,2 тыс. А в России — $ 10,2 тысяч. При этом Швейцария в 2018 году достигла показателя $ 83,58 тысячи.

Позади Украины в мировом рейтинге оказались только такие государства как Вьетнам, Гана, Гондурас, Конго, Зибабве, Кения и т. д.

Как пишет UBR, в своих подсчетах Мировой банк опирается на завышенную информацию о численности населения, считая, что в Украине в 2018 году постоянно проживали 44,6 млн. человек.

Напомним, в Украине разработали единую методику подсчета количества бедных на основании трех групп критериев: кроме официального дохода, принимаются во внимание расходы лица, а также возможность покупать товары из определенного списка.

Как сообщали «ФАКТЫ», в следующем году в Украине минимальная зарплата будет повышена до 4723 гривен, а цены при этом вырастут более чем на 6%. Уже к 2021 году минимальная заработная плата достигнет показателя в 5 тысяч гривен. В 2022 украинцы будут зарабатывать от 5290 гривен. Но несмотря на это, Украина, по-прежнему, будет оставаться страной Европы с одной из самых низких заработных плат.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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