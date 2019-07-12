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Дело Маркива: прокурор в шоке от приговора, адвокат нацгвардейца заявил, что готов эмигрировать из Италии
В деле осужденного в Италии украинского нацгвардейца Виталия Маркива появились важные детали. Как стало известно, после вынесения приговора прокурор Андреа Дзанончелли был шокирован решением суда.
Он напомнил, что мотивировал свое ходатайство в суд о назначении наказания Маркиву смягчающими обстоятельствами — тот не имеет судимости и демонстрировал во время процесса примерное поведение.
Вместо этого суд отверг данные обстоятельства и решил, что Маркив играл «ведущую роль» в убийстве репортера Андреа Рокелли.
Адвокату Маркива Раффаэле Делла Валле стало плохо на заседании, к нему вызвали «скорую помощь». После этого он заявил, что решил эмигрировать из Италии.
«Вердикт суда присяжных в Павии является политическим и вызывает разочарование в итальянском правосудии. Без надежды, я таки продолжаю идти дальше. Готовим апелляцию на несправедливое решение суда», — сказал он.
При этом адвокат подчеркнул, что если бы на месте Виталия был американский или российский солдат, он был бы оправдан.
«Это впервые в Италии, когда осудили иностранного солдата, который воевал за границей», — заявил Делла Валле в комментарии Радио Свобода.
Отметим, что на приговор Маркиву отреагировали и в Генеральной прокуратуре Украины. Заместитель генпрокурора Евгений Енин в Facebook напомнил, что Италия отклонила все предложения украинских коллег и в течение трех лет не направляла в Украину запрос о правовой помощи.
Ранее президент Украины Зеленский поручил МИД Украины и Генеральной прокуратуре обеспечить постоянный контакт с осужденным украинцем с целью его возвращения в Украину.
В свою очередь свою позицию в деле Маркива озвучили украинские дипломаты.
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