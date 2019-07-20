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Саакашвили отказался от выборов в Раду: названа причина
Бывший губернатор Одесской области, лидер партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили заявил, что его партия отказывается от участия в выборах в Верховную Раду. Об этом он сказал в видеообращении в социальной сети Facebook.
В заявлении Саакашвили пояснил, что его партия вряд ли преодолеет пятипроцентный барьер голосов, который необходим для попадания в парламент.
При этом он хочет, чтобы партия действующего президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» получила большинство в Раде и не зависела от других политических сил.
«Мы пересекаемся с электоратом „Слуги народа“. Мы не критикуем президентскую партию. Я считаю, что мы должны дать им шанс», — сказал политик.
Как известно, партия «Рух новых сил», которую возглавляет Саакашвили, создана на Украине в феврале 2017 года. Она была оппозиционной режиму тогдашнего главы государства Порошенко. Согласно данным последнего опроса Киевского международного института социологии, партию «Рух новых сил» украинцы поддерживать не готовы (0 процентов опрошенных).
Досрочные выборы в Верховную Раду пройдут 21 июля.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Шестой апелляционный административный суд Киева принял положительное решение в отношении политической партии «Движение новых сил» Михаила Саакашвили, которой Центральная избирательная комиссия отказала в регистрации списка политсилы на парламентских выборах.
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