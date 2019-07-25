В Киеве педофил пытался изнасиловать малолетнюю девочку: опубликован фоторобот негодяя

Происшествия

Правоохранители Киева разыскивают мужчину-педофила, который в понедельник, 23 июля пытался изнасиловать малолетнюю девочку 2006 года рождения. Об этом пишет пишет «Киев Оперативный».

Сообщается, что жуткий инцидент произошел в Оболонском районе на проспекте Маршала Рокоссовского.

Подозреваемый напал на жертву в подъезде жилого дома, сопровождая ее перед этим в течение определенного времени, при этом пытался осуществлять фотосъемку гениталий девочки камерой мобильного телефона.

В совершении преступления подозревается лицо в возрасте 20−25 лет, рост — около 190 см, лицо вытянутое, волосы темные, глаза, вероятно карие, нос с «горбинкой», кончик носа несколько «приплюснутый».

«Если вы владеете какой-либо информацию, которая могла бы помочь следствию, пожалуйста, немедленно сообщите 102 или нам в личные сообщения. Анонимность гарантируется», — говорится в сообщении информресурса.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Запорожье педофил насиловал двухлетнюю девочку и снимал процесс на видео.

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