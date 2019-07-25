25.47 / 25.76 28.37 / 28.81
Киев: +19
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Киеве педофил пытался изнасиловать малолетнюю девочку: опубликован фоторобот негодяя

1:26 25 июля 2019 61
Нападение педофила
Инф. «ФАКТОВ»

Правоохранители Киева разыскивают мужчину-педофила, который в понедельник, 23 июля пытался изнасиловать малолетнюю девочку 2006 года рождения. Об этом пишет пишет «Киев Оперативный».

Сообщается, что жуткий инцидент произошел в Оболонском районе на проспекте Маршала Рокоссовского.

Подозреваемый напал на жертву в подъезде жилого дома, сопровождая ее перед этим в течение определенного времени, при этом пытался осуществлять фотосъемку гениталий девочки камерой мобильного телефона.

В совершении преступления подозревается лицо в возрасте 20−25 лет, рост — около 190 см, лицо вытянутое, волосы темные, глаза, вероятно карие, нос с «горбинкой», кончик носа несколько «приплюснутый».

«Если вы владеете какой-либо информацию, которая могла бы помочь следствию, пожалуйста, немедленно сообщите 102 или нам в личные сообщения. Анонимность гарантируется», — говорится в сообщении информресурса.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Запорожье педофил насиловал двухлетнюю девочку и снимал процесс на видео.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама" публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер