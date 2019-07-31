Портнов готовил проект постановления, оправдывающий оккупацию Крыма, — СМИ

Украина

Бывший заместитель главы администрациии президента Януковича проходит по делу о государственной измене. Херсонский городской суд предоставил Главному управлению СБУ в Крыму разрешение на временный доступ к аудиозаписям переговоров советника Путина Сергея Глазьева, в которых упоминается бывший заместитель главы администрациии президента Януковича Андрей Портнов. Об этом сообщает «Главком» со ссылкой на постановление суда от 26 июля 2019 года.

СБУ заинтересовалась публикацией в СМИ под названием «Проект постановления ВР АРК во время начала окупации готовил Портнов», где содержится информация о возможной причастности бывшего высокопоставленного чиновника времен Януковича к подготовке текста постановления, которое в дальнейшем принял Верховный Совет Автономной Республики Крым в оправдание и для прикрытия временной оккупации территории Украины — Автономной Республики Крым и Севастополя.

Эта информация следует из разговоров между советником Путина Сергеем Глазьевым и, вероятно, председателем Верховного Совета АРК Владимиром Константиновым, которую 1 марта 2014 года зафиксировала украинская разведка.

В разговоре Глазьев сообщает, что Верховный Совет АРК должен принять какое-то постановление, которое подготовил Андрей Портнов. И объясняет, что нужно принять этот документ, «чтобы было понятно, что не вся Украина прямо-таки хочет подписывать соглашение об ассоциации с Евросоюзом».

Вот выдержка из разговора:

Глазьев: «Владимир Андреевич, вот я послал бумагу, это у нас так сказать, согласовано. Значит, у меня просьба, как будет возможность, принять постановление Верховного Совета».

Владимир Андреевич: «А вам для чего она нужна?»

Глазьев: «А она нам нужна на внешнеполитическом уровне для того, чтобы было понятно, что не вся Украина прямо-таки хочет подписывать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом».

Владимир Андреевич: «Я разберусь завтра».

Глазьев: «Значит, это готовил… готовили юристы украинские, которые, так сказать, хорошо там знают Конституцию и прочее. Ну, я могу вам сказать кто. Портнов готовил, который заместитель главы Администрации президента Украины был. (…) Потому что, вы понимаете, там сейчас Совет безопасности ООН соберется, там эта ситуация начинает выходить в международное правовое поле, и нам очень важна позиция ваша по Соглашению об ассоциации с Евросоюзом, чтобы было понятно, что эта ассоциация противоречит украинской Конституции».

Доступ к аудиозаписям СБУ получила в рамках расследования по ч. 1 ст. 111 УК Украины («Государственная измена»).

Кроме этого, СБУ выяснила, что сейчас уголовное производство по советнику Путина Сергею Глазьеву остановлено Главной военной прокуратурой из-за того, что подозреваемый объявлен в розыск.

Напомним, 19 мая 2019 года в Украину после пятилетнего отсутствия вернулся Андрей Портнов, бывший заместитель главы администрации Виктора Януковича.

21 мая Портнов подал в Государственное бюро расследований первое заявление с обвинением экс-президента Петра Порошенко в совершении государственной измены, попытке захвата государственной власти и превышении служебных полномочий.

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