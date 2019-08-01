Микрофинансовые организации Казахстана: что следует знать

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Услуги микрокредитных компаний пользуются большим спросом у населения Казахстана. Это обусловлено скоростью принятия решения, низкой вероятностью отказа и возможностью оформить заем, не выходя из дома. Как оформить заем через интернет, рассматриваем в статье.

Для доступа к кредитным средствам нужно посетить офис МФО или зайти на сайт организации. Брать справку с работы не требуется, достаточно иметь паспорт гражданина или вид на жительство, второй документ и дебетовую карту любого банка.

В заявке нужно указать: • контактные данные;

• номер мобильного;

• реквизиты карты;

• паспортные данные;

• информацию о составе семьи, семейном положении;

• место работы и размер ежемесячных доходов.

После загрузки сканов документов заявка отправляется на рассмотрение. Решение, как правило, основывается на скоринговых параметрах.

По каким причинам могут отказать • Если в прошлом у заемщика были просрочки, МФО не примет это в расчет, однако злостному нарушителю могут отказать.

• Опечатки, несоответствия данных в анкете и паспорте.

• Если сотрудники МФО выявят факт лжи, могут не только отказать, но еще и занести обманщика в черный список.

Влияют ли микрозаймы на кредитную историю

В РК МФО являются кредитными учреждениями второго уровня и подлежат контролю со стороны Центрального банка. Согласно закону, микрофинансовые организации обязаны подавать сведения о платежной дисциплине заемщика в бюро кредитных историй. Как микрозаймы влияют на кредитную историю? Когда заемщик подает онлайн-заявку и получает отказ, факт отражается в КИ и понижает кредитный рейтинг. Если заем одобрен и выплачен без нарушений, то в историю вносится положительная запись.

Многие люди начинают формировать финансовую биографию с микрозаймов — как с единственно доступного финансирования в юном возрасте. Постепенно для человека открываются значительные финансовые возможности и доступ к кредитным средствам на долгий срок под низкую процентную ставку.

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