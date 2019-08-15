Украина

Погода в Кирилловке, Затоке, Коблево и на других курортах Украины: прогноз синоптиков на выходные

Шторм в Азовском море, то затапливавший пляжи, то отгонявший воду от берега на десятки метров, утих, а возвращающееся тепло и прогнозы синоптиков обещают приятный уик-энд на большинстве украинских курортов. Но не на всех.

В Кирилловке (Запорожская область) в четверг, 15 августа, днем будет 26−28 тепла, но это не предел: в пятницу-субботу потеплеет до 27−29, а в воскресенье-понедельник — до 31 градуса, прогнозирует Укргидрометцентр. Ночью температура будет опускаться до 15−17, в понедельник — до 17−19 выше нуля. Переменная облачность не помешает загару, но в пятницу-субботу возможны небольшие дожди с грозами. Умеренный ветер к воскресенью ослабеет, тучи будут появляться все реже, а к понедельнику исчезнут вообще.

В Бердянске ситуация аналогичная, разве что вероятность осадков в пятницу-субботу ниже.

В Одессе ночи будут более теплые — 19−21, лишь в воскресенье-понедельник на пару градусов посвежеет. Дневные же температуры к выходным будут подниматься от 26−28 в четверг до 29−31 (а то и выше) в воскресенье-понедельник. В четверг-субботу — умеренный ветер и переменная облачность, с воскресенья — слабый ветерок и совсем ясное небо. Осадки не ожидаются.

В Затоке (Одесская область) погода обещает быть похожей на одесскую, разве что дневные температуры прогнозируются на 1−2 градуса ниже, а ветер — чуть сильнее, что компенсируется практически полностью чистым небом.

В Геническе (Херсонская область), в четверг-субботу — умеренный ветер, переменная облачность, днем воздух будет прогреваться до 28−30, вечером в пятницу и в ночь на субботу возможен дождь, а то и гроза. В воскресенье-понедельник ветер ослабеет, тучки исчезнут, а дневная температура поднимется до 29−31. Ночью будет держаться 16−19 тепла.

Похожая погода, лишь на градус-другой прохладнее и более ветрено, ожидается южнее Геническа — в расположенных на Арабатской стрелке Генической Горке, Приозерном, Стрелковом, Счастливцевом.

В Лазурном, Скадовске и Железном Порту (Херсонская область) — ясное, практически безоблачное небо, ветер слабый, сухо и тепло. Днем в четверг-пятницу — 25−26 градусов, в субботу-понедельник — 27−29. Ночью температура будет опускаться до 21−22 тепла.

В Коблево (Николаевская область) также без осадков, в четверг-пятницу — до 28−29 тепла днем, легкая облачность и слабый ветер. К выходным ветерок будет почти незаметным, потеплеет на градус-два, а небо еще более прояснится. По ночам столбик термометра будет опускаться до 19−22 градусов.

На горном курорте Буковель (Ивано-Франковская область) в четверг облачно, слабый ветер, днем и вечером дождь. В пятницу-воскресенье ветер стихнет, малооблачно, к понедельнику небо совсем прояснится. Дневные температуры: в четверг-пятницу 19−21, в субботу до 23, в воскресенье 25, в понедельник — 28 тепла. Ночью будет прохладно: в пятницу, воскресенье и понедельник столбик термометра опустится до 11−12, а в субботу — до 9 выше нуля.

В Трускавце (Львовская область) в четверг утренняя гроза перейдет в мелкий дождь, который обещает стихнуть к вечеру. Также к вечеру воздух прогреется до 25 градусов. Легкая облачность и 26−28 градусов тепла ожидаются в пятницу-субботу. В воскресенье небо опять затянет тучами, дневная температура — до 27 градусов. В понедельник небо прояснится, а столбик термометра может подняться выше 30. Ночные температуры: 13−15 в пятницу-субботу, 18−20 в воскресенье-понедельник. Легкий ветерок днем к ночи будет совсем утихать.

На Шацких озерах (Волынская область) — переменная облачность, ветер в основном слабый. В четверг-пятницу — дожди с грозами, в воскресенье — просто дождь, но сильный. В субботу и понедельник без осадков. Температура днем — 23−25, по ночам будет опускаться до 13−14 в пятницу-субботу и 15−17 в воскресенье-понедельник.

Температура воды у Черноморского и Азовского побережий в выходные дни ожидается в пределах 22−26 градусов. В частности, на пляжах Кирилловки — 24−26, Бердянска, Одессы, Затоки и Лазурного — 24−25, Скадовска и Железного Порта — 23−25, Геническа — 23−24, Коблево — 22−23. На Арабатской стрелке — перепад от 23 у Стрелкового до 25−26 у Счастливцево.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в августе погода «планирует» еще несколько жарких дней, но «лето уже прошло».

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