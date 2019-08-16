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19 августа на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит ортопед-травматолог Дмитрий Яровой
— У пациента с жалобой на боль в суставе первым делом выясняем, не вызваны ли болезненные изменения сахарным диабетом, ревматической патологией или другими заболеваниями, — рассказывает ортопед-травматолог хирургического отделения Консультативно-диагностического центра Деснянского района г. Киева Дмитрий Яровой. — Если обследование подтверждает, что артроз первичный, назначаем консервативное лечение. С него необходимо начинать, даже если у пациента запущенное заболевание. Так нам удается улучшить состояние больного и выиграть время, отодвинув на несколько лет замену пораженного сустава.
— Что вы назначаете?
— Если у пациента есть лишний вес, рекомендуем похудеть. При деформации стоп человека может беспокоить коленный сустав, а стоит дефект скорректировать, как боль проходит. Применяем инъекции обогащенной тромбоцитами плазмы пациента (факторы роста), вводим в сустав препараты-смазки гиалуроновой кислоты. Назначаем физиотерапию, рекомендуем лечебную физкультуру, курс массажа.
При воспалении нужны лекарства, снимающие его. Совсем не обязательно принимать нестероидные или стероидные препараты. Хорошо действуют и те, которые улучшают микроциркуляцию крови, обменные процессы. Но я категорически против назначения хондропротекторов: то, что они восстанавливают хрящ, — это миф. Хрящевая ткань не имеет собственных сосудов, следовательно, никакие пищевые добавки типа акульего хряща туда не попадают.
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— Как улучшить состояние хряща, если консервативное лечение не помогает?
— Применяем методику резерва — восстанавливаем хрящ с помощью жировой ткани, взятой из подкожного жирового слоя передней брюшной стенки. Жировая ткань очень динамичная, и ее клетки-предшественники, попадая в сустав, превращаются в хрящевые. При необходимости процедуру можно повторять.
— Что делать человеку с запущенным артрозом?
— Менять пораженный сустав на искусственный — делать эндопротезирование. Технологии все время совершенствуются. Например, при артрозе коленного сустава сегодня можем частично заменить лишь поврежденную часть, сохранив здоровую.
Как уменьшить нагрузку на больной сустав? Кому показано восстановление хряща с помощью жировой ткани? Какие суставы протезируют чаще всего?
На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 19 августа, с 10:00 до 11:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит ортопед-травматолог Дмитрий Михайлович Яровой.
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Материал о прямой линии читайте в четверг, 29 августа
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