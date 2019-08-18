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Где смотреть онлайн ЛАСК – «Брюгге»: расписание телетрансляций матча Лиги чемпионов
Во вторник и среду, 20 и 21 августа, состоятся первые поединки раунда плей-офф Лиги чемпионов (победители двухматчевых дуэлей пробьются в групповой турнир). В частности, обидчик киевского «Динамо» бельгийский «Брюгге» будет гостить в Линце у вице-чемпиона Австрии ЛАСКа, который неожиданно оставил за бортом Лиги чемпионов швейцарский «Базель» (2:1 и 3:1).
Приходится пробиваться сквозь сито квалификации и полуфиналисту Лиги чемпионов-2018/2019 голландскому «Аяксу». Напомним, что в прошлом сезоне амстердамцы на этой стадии состязаний выбили из турнира киевское «Динамо», а на сей раз команде предстоит противостояние с кипрским АПОЕЛом.
Наш старый знакомый швейцарский «Янг Бойз» будет принимать на поле с искусственным покрытием стадиона «Стад де Суисс» в Берне сербскую «Црвену Звезду», которая не выиграла ни одного из семи последних еврокубковых матчей на выезде (на прошлой стадии турнира белградцы прошли датский «Копенгаген» в серии из 22 (!) пенальти).
Норвежскому «Русенборгу» впервые в истории предстоит сразиться с оппонентом из Хорватии. Кстати, беспроигрышная серия загребского «Динамо», которое выбило из Лиги чемпионов «Ференцварош» Сергея Реброва, на родном «Максимире» насчитывает семь матчей (пять побед и две ничьи).
Лига чемпионов. Плей-офф раунд. Первые матчи
20 августа (вторник)
ЛАСК — «Брюгге» 21:45 «Футбол 2»
АПОЕЛ — «Аякс» 21:45 «Футбол 1»
21 августа (среда)
«Динамо» (Загреб) — «Русенборг» 21:45 «Футбол 1»
«Янг Бойз» — «Црвена Звезда» 21:45 «Футбол 2»
Напомним, что еще в двух встречах раунда плей-офф Лиги чемпионов сыграют «Клуж» (Румыния) — «Славия» (Чехия) и «Олимпиакос» (Греция) — «Краснодар» (Россия).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что УЕФА обнародовал суммы призовых в стартовавшем розыгрыше Лиге чемпионов.
Фото uefa.com
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