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Совсем не худышка: ученые определили обладательницу самого красивого тела в мире
Ученые из Университета Техаса назвали имя женщины с идеальными параметрами тела — ею стала 38-летняя британская актриса и модель Келли Брук. Об этом пишет SMnews.
Во время исследования ученые учитывали такие показатели как рост, вес, длина волос и многие другие. Рост Келли — 1 м 68 см. Основные параметры: объем груди — 99 см, объем талии — 69 см, объем бедер — 92 см.
Соответственно идеальная женщина — с большой грудью и с красивой талией и довольно небольшими бедрами. Важным фактором, повлиявшим на результат, стала также привлекательность женской фигуры с мужской точки зрения.
Издание напоминает, что урожденная Келли Энн Парсонс родилась в Англии 23 ноября 1979 года. В ее семье также воспитывали младшего брата. Мать девочки заметила привлекательную внешность дочери и в 16 лет отправила ее на конкурс красоты, в котором она победила. В 17 лет Келли поступила в самую престижную театральную школу, но у родителей не было денег на оплату обучения, а сама будущая актриса не смогла добиться гранта на образование.
Но она понимала, что нужно учиться, поэтому начала сама зарабатывать на учебу. Она работала официанткой в чайном магазине и параллельно посещала кастинги моделей для рекламы. В итоге будоражащие фото Брук появились в мужских журналах и на нее обратили внимание ТВ продюсеры.
Так в 1997 году ее пригласили соведущей в шоу «Big Breakfast». Она сработалась с изначальным ведущим передачи и успешно повысила ее рейтинг, ведь посмотреть на пышногрудую Келли собиралась множество мужчин-телезрителей. У Брук за плечами внушительная фильмография. В ней и «Тайны Смолвилля», «Потрошитель», «Ограбление по-итальянски» и многие другие фильмы.
С 2015 года актриса встречается с Джереми Паризи, французским дзюдоистом, вместе с которым они по сей день проживают в Лос-Анжелесе. В кино она не снимается с 2015 года, отдавая предпочтение путешествиям с бойфрендом и съемкам для обложек журналов.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Келли Брук приняла участие в церемонии вручения главной британской музыкальной премии — BRIT Awards в Лондоне.
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