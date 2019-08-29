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2 сентября на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит отоларинголог Богдан Биль
— Использовать вместо сосудосуживающих капель спрей может и удобно, но вредно, — предостерегает заведующий отделением отоларингологии Киевской городской клинической больницы № 9 заслуженный врач Украины, кандидат медицинских наук Богдан Биль. — Человеку труднее контролировать количество лекарственного средства, которое он впрыскивает в нос. Есть риск просто сжечь слизистую. И хотя человеку становится легче дышать, затем слизистая снова отекает, и нужно использовать спрей еще и еще. А с каплями все четко: по две в каждую ноздрю — и сосуды сузились.
Но у всех сосудосуживающих средств есть общая опасность — привыкание. У того, кто пользуется этими препаратами больше пяти — семи дней, может возникнуть зависимость, и без лекарства уже не удается дышать, спать, жить. Если насморк не проходит за четыре-пять дней, нужно обратиться к врачу, чтобы найти причину. Возможно, искривлена носовая перегородка, в полости придаточных пазух есть полипы. Часто насморк вызван аллергической реакцией, а это требует специфического лечения.
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— Известно, что сосудосуживающие средства повышают давление. Как лечить насморк гипертоникам?
— Под контролем врача. Мы, например, часто назначаем людям, страдающим гипертонической болезнью, капли в нос в дозировке, рассчитанной на детей. Это помогает предупредить сильное сужение сосудов, которое происходит не только в полости носа, но и рефлекторно — в голове. Человек при этом жалуется на повышение давления, головную боль, его могут беспокоить носовые кровотечения.
Как отличить вирусный насморк от аллергического? Можно ли избавиться от вазомоторного ринита? Какие причины ухудшения слуха? Что делать, если часто обостряется хронический тонзиллит?
На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 2 сентября, с 13:00 до 14:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит отоларинголог кандидат медицинских наук Богдан Назарович Биль.
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Материал о прямой линии читайте в четверг, 12 сентября
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