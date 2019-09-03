Лавренюк может остаться в Мининфраструктуры: представители морской отрасли протестуют

Политика

Глава общественной организации «Инфраструктурный совет» Владимир Шульмейстер опубликовал открытое обращение к премьер-министру Украины Алексею Гончаруку и министру инфраструктуры Владиславу Криклию с призывом не оставлять Лавренюка в руководстве министерства.

«Мне стало достоверно известно о том, что Юрий Лавренюк (замминистра по коррупции) планирует остаться в Министерстве инфраструктуры Украины. И эти планы близки к реализации!» — написал Шульмейстер на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский поставил довольно амбициозные задачи перед правительством остановить воровство в государственных предприятиях, обеспечить ежегодно рост ВВП на уровне 10−12%, обеспечить заход в страну инвестиций и так далее. И эти задачи, по мнению Шульмейстера, реализуемы, но только в условиях минимизации влияния олигархов на власть, а также при смене людей во власти.

«Я призываю вас руководствоваться в подборе кадров на руководящие позиции не личной преданностью, не навязыванием кем-то с неизвестными мотивами, а исключительно порядочностью, управленческими качествами и профессионализмом… Обращаюсь к вам от имени бизнеса. Если ситуация в транспорте быстро не исправится, это приведет к катастрофам на железной дороге и полной остановке „Укрзалізниці“, дальнейшему разрушению мостов и шлюзов, бестолковой потере ресурса на неэффективном ремонте дорог, попаданию Украины в черные списки по морю», — говорится в обращении к премьер-министру и новому министру инфраструктуры Украины.

По словам Шульмейстера, в украинском бизнесе сегодня есть много качественных людей, которые могут войти в менеджмент министерства.

«Так было и в 2015 году, когда крупные аудиторские компании дали своих аналитиков в Министерство инфраструктуры. Обращайтесь к нам, и мы поможем. Мы голосовали за то, чтобы у всех нас получилось», — написал Шульмейстер.

По его словам, именно за время руководства Лавренюка в министерстве происходили самые громкие коррупционные скандалы в сфере, связанные, в частности, с неэффективным габаритно-весовым контролем на дорогах, продажей разрешений на осуществление международных автоперевозок, поборами инспекторов, контролирующих морские суда в портах и так далее.

«Деятельность этого государственного служащего, безусловно, заслуживает вашего пристального внимания, а также новоизбранного генерального прокурора Украины», — отметил глава ОО «Инфраструктурный совет».

В его обращении также говорится, что все украинское транспортное сообщество осуждает такие пагубные вещи в отрасли, как фактическое уничтожение надзора над безопасностью мореплавания в портах из-за так называемой «реформы капитанов портов», коммерциализацию охраны территорий морских портов. Создание ГП «Морречсервис», которое агрессивно навязывает морским агентам платные услуги по оформлению судна, связывают именно с именем Юрия Лавренюка.

Представители бизнеса, профильных ассоциаций и общественных организаций поддержали Владимира Шульмейстера и также подписались под его обращением.

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