Индексация пенсий: стало известно, кому повысят сумму выплат в марте 2020 года

Украина

Средняя зарплата украинцев в течение года постепенно растет. А пенсия по закону рассчитывается как раз с учетом этого показателя — уровня средней зарплаты по стране. Кроме того, со счетов нельзя сбрасывать инфляцию. И если пенсии периодически не повышать, то они станут неплатежеспособными. В связи с этим новый закон предусматривает не только повышение соцстандартов, но и индексацию пенсий, рассказала в интервью «ФАКТАМ» заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины Ирина Ковпашко.

«Это не простое повышение, когда всем увеличивают пенсии на какой-то процент и все. Индексация предусматривает, что увеличивается не просто размер пенсии, а и зарплата, с учетом которой человеку была начислена эта пенсия. Причем коэффициент увеличения исчисляется с учетом двух показателей: инфляции ироста средней заработной платы за предыдущий год», — рассказала зампредседателя ПФУ.

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В то же время, по ее словам, выплаты в марте вырастут не у всех.

Так, проиндексированы будут:

страховые пенсии, назначенные по Закону «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» (по возрасту, а также по инвалидности, по потере кормильца, по выслуге лет), рассчитанные, исходя из показателя средней зарплаты по стране 3 тысячи 764 гривни 40 копеек;

пенсии военнослужащим срочной службы (подчеркиваю — только им, поскольку кадровым военным повышение пенсий идет по отдельной программе), назначенные по Закону «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц», рассчитанные, исходя из показателя средней зарплаты по стране 3 тысячи 764 гривни 40 копеек;

пенсии «чернобыльцам-ликвидаторам», назначенные по Закону «О статусе и социальной защите граждан, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы», рассчитанные, исходя из показателя средней зарплаты по стране за 2006 год — 928 гривен 81 копейка.

Также Ирина Ковпашко подчеркнула, что помимо минимальной пенсии для некоторых категорий пенсионеров установлена повышенная минимальная пенсионная выплата. Это важно, так как объясняет случаи, когда у людей пенсии в марте могут не увеличиться.

Так, лицам с инвалидностью вследствие войны и «чернобыльцам-ликвидаторам» установлены следующие минимальные выплаты:

I группы — 285 процентов прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (в настоящее время — 4 тысячи 266 гривен 45 копеек);

II группы — 255 процентов (3 тысячи 817 гривен 35 копеек);

III группы — 225 процентов (3 тысячи 368 гривен 25 копеек).

Также установлены минимальные гарантированные пенсионные выплаты для участников боевых действий — 165 процентов прожиточного минимума (2 тысячи 470 гривен 5 копеек).

Это значит, что независимо от того, какой размер пенсии рассчитан человеку, если он относится к одной из этих категорий, ему гарантирована выплата не ниже вышеназванной суммы. Даже в случае, когда реальный размер его пенсии составляет 1000 гривен.

Поэтому если в результате индексации реальный размер пенсии не превысит гарантированную минимальную выплату, то человек этой индексации… просто не ощутит. Он продолжит получать гарантированные суммы. Произойдет просто перераспределение составляющих частей пенсии.

Также в интервью Ирина Ковпашко пояснила механизм индексирования пенсий, привела примеры их индексации, рассказала, когда ждать очередного повышения выплат.

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