Стаж «портит картину»: стало известно, выгодно ли украинцам снижение пенсионного возраста

Украина

Женщинам могут позволить выходить на пенсию до 2022 года в 55 лет. Если у них, конечно, есть 30-летний трудовой стаж. Депутаты рассмотрят законопроект № 0972, который вносил в парламент еще нардеп прошлого созыва ВР из фракции «Радикальной партии» Юрий Шухевич, напоминает NewsOne.

Теперь стряхнуть пыль с законопроекта и внести в него свои изменения решил Владимир Зеленский.

В то же время эксперты напоминают: пенсии будут не такими большими, как если бы украинки работали дольше, так что Пенсионный фонд будет экономить все остальное пенсионное время. Сейчас минимальная пенсия по возрасту — 1564 гривны.

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Кроме того, обычно правом досрочного выхода на пенсию пользуется немного женщин. В 2014 году, когда порог составлял 55 лет, им воспользовалось менее 100 тысяч украинок. Сами же пенсии были по 1329,11 гривен. То есть всего потратили менее 122 миллионов гривен, что сравнительно немного. Аналитики не брались подсчитать четкие суммы, так что до конца предугадать, станет ли дополнительная нагрузка серьезным ударом на бюджет, трудно.

Выгодно ли это для граждан

Пенсии упираются не только в пенсионный возраст, но и в наличие стажа. Уже с 2015 года власти постепенно начали повышать стаж, необходимый для пенсии. Для мужчин это 35 лет, для женщин — 30. Условие для ухода на отдых в 55 остается прежним — три десятка «рабочих» лет.

Финансовый аналитик Алексей Кущ говорит, что параметр страхового стажа не даст украинкам существенно выиграть от снижения пенсионного возраста.

«Пенсионная реформа Гройсмана нивелировала само понятие выхода на пенсию. Страховой стаж используется для вычисления размера пенсионных выплат. Если сокращение возраста будет сопровождаться сокращением страхового стажа, то это будет иметь смысл. Но если не будет изменений, то и размер самих пенсий будет не слишком большой. Человек без минимального стажа будет претендовать только на минимальную соцвыплату. Это будет выгодно только тем женщинам, которые находятся на обеспечении родных», — рассказывает он.

Стаж «портит картину» многим украинцам. В 2028-м году около половины 60-летних не смогут выйти на пенсию вовремя. У многих не будет необходимых 35 лет стажа. Остальным придется работать на него дополнительно — примерно до 65 лет. Число украинцев, которые достигли юридического пенсионного возраста, но не может получить пенсии, будет расти с каждым годом.

«Нужно отказываться от таких фейковых законопроектов, чтобы не формировать ложную надежду у народа. Это клиповая социальная политика людей, которые неспособны анализировать причинно-следственные связи. Политика разовых политических продакшнов, очередная серия политического сериала», — говорит Кущ.

Как бы ни пытались власти сбалансировать Пенсионный фонд, действующая солидарная система абсолютно не выгодна для украинцев. Если сравнить, сколько денег вкладывает в виде ЕСВ гражданин, и сколько он получает на пенсии, то ему достается только около 75%. При этом в Украине 67% мужчин не доживает до пенсионного возраста.

Кущ уверен, что нужно повышать пенсии хотя бы до декларативного уровня прожиточного минимума. Это 4 200 гривен, о чем заявили в проекте госбюджета. Пока такие суммы обеспечить не могут. Новое правительство анонсировало только плановую индексацию пенсий, введенную еще правительством Гройсмана. Соцвыплаты следующей весной поднимут на 12−13%.

Гендерный вопрос

Почему изменения могут коснуться только женщин? Разницу в 5 лет заложили еще в советские времена, когда мужчинам приходилось работать на заводах, а женщины рожали много детей. Считалось, что женский организм быстрее изнашивался. Согласно этой же логике действуют и сейчас.

Но сегодня труд стал не таким тяжелым, рождаемость снизилась. Средняя продолжительность жизни женщин в мире — 78,4 года. Женщины, по статистике, получают соцвыплаты в среднем в течение 20 лет, а мужчины — только 10 лет. Украинки живут на пенсии едва ли не дольше всех в мире.

Поэтому экономисты, наоборот, предлагают уравнять женский и мужской пенсионный возраст. В Европе это обычная практика. В Германии, США, Бельгии, Дании и мужчины, и женщины работают до 65 лет, в Греции и Исландии — до 67.

Финансовый аналитик Алексей Кущ убежден, что все-таки равенства в этом быть не должно.

«На Западе есть тенденция уравнивания пенсионного возраста, но мы немного не в той модели. Если Украина хочет преодолевать демографическую яму, то для женщин все-таки должна быть фора. Женщина может родить и выйти на работу, но в идеале хотя бы по 3 года нужна на каждого ребенка. В среднем нужна фора в 6 лет», — говорит он.

Но есть и другое экспертное мнение, согласно которому уравнение в пенсионном возрасте — это плюс для женщин. Аналитики украинского рынка труда говорят, что женщины охотно продолжают работать после пенсионного возраста, но им в этом мешают работодатели из-за предубеждений. Якобы, после 50 человек уже не может быть профессионалом. При этом в 50 лет украинки часто ведут здоровый образ жизни и проходят переквалификацию.

Возможно, стоило бы применить такое законодательство, как в Европе, когда часть отпуска по уходу за ребенком на себя берет отец, и он не может его передать матери. Это помогает женщинам меньше отклоняться от курса на карьеру.

В целом же, можно было бы применить в Украине некую альтернативу. Например, действительно снизить пенсионный возраст и необходимое количество стажа для женщин, но только по объективным факторам, например, при наличии 3−4 детей. Это стимулировало бы рождаемость.

Отменить пенсионный возраст

Что такое пенсионный возраст? По сути, это возраст, когда человеческий организм изнашивается так сильно, что уже не способен заниматься определенной работой. И это общепринятая цифра, которая далеко не всегда отображает реальное состояние дел. Повышение пенсионного возраста — это техническая мера. Она не исправляет ситуацию, а только борется с симптомами, искусственно уменьшая количество требующих соцвыплат. Кроме того, бесконечно повышать пенсионный возраст мы не можем.

Так что, возможно, в Украине стоило бы совсем отменить этот параметр.

У Зеленского уже говорили о так называемом «гибком пенсионном возрасте». На некоторых работах трудно находиться после 60, а на других, если они, например, связаны с умственным трудом, можно пребывать намного дольше. Кроме того, все зависит от индивидуальных показателей здоровья. Поэтому жесткий пенсионный возраст не удовлетворяет потребностей граждан.

Вместо пенсионного возраста можно было бы внедрять пенсионное накопление, наполнять фонд своей будущей пенсии. В Норвегии, например, когда гражданин посчитал, что ему пора на пенсию, ему начинают выплачивать накопленное с процентами. Но в Украине есть проблемы со внедрением накопительной системы.

«Нет условий для того, чтобы у нас работала такая пенсионная система, как в европейских странах. Экономика не работает, так что деньги не будут прирастать в трастовых фондах, а просто будут где-то лежать. Когда не развивается экономика, все разговоры о модных вещах на Западе не работают», — говорит аналитик Владимир Воля.

Так что, даже если закон «о 55 годах» примут, пенсионный возраст со временем все равно будет повышен. Пускай и через три года, но от этого никуда не деться.

«К сожалению, повышения пенсионного возраста не избежать, — это вопрос времени. Ситуация в Европе именно такая, да и постсоветские страны, Казахстан, идут к повышению пенсионного возраста», — говорит Воля.

Есть большие шансы, что инициатива будет проголосована в парламенте — так власть заработает дополнительные «очки». В целом, она позитивна, так как женщины смогут более гибко планировать свою жизнь. Но серьезных преимуществ для кармана украинки инициатива не несет, и при этом может усугубить ситуацию в Пенсионном фонде.

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