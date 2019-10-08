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Точный прогноз: гороскоп на 9 октября для всех знаков зодиака

9 октября — хороший день и для работы, и для учебы, и для отдыха.

«ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 9 октября для всех знаков зодиака, чтобы вы знали, к чему готовиться.

Овен

Удачный день для погашения кредита, покупки турпутевки и оформления загранпаспорта. Вечером ждет приятное знакомство.

Телец

Вы сегодня поймете, как повысить доход, не бросая привычную сферу деятельности. Также ждут признания в любви.

Близнецы

Пора избавиться от всего лишнего: разобрать завалы в шкафах, избавиться от тонны ненужной макулатуры или провести ревизию в холодильнике.

Рак

Возможны гости, визит к родственникам или просто посиделки в кафе. Не пейте слишком много!

Лев

Звезды напоминают: день плохой для любых авантюр (в том числе для тайных романтических отношений).

Дева

Сохраняйте спокойствие на работе, никаких взрывов эмоций. Вечером родной человек сделает подарок.

Весы

Плохой день для долгих поездок. На работе будет немало посторонних помех, отвлекающих от дел.

Скорпион

Хорошо бы уделить внимание бытовым мелочам, хотя бы элементарной уборке. Избегайте конфликтов.

Стрелец

Стрельцы могут ставить любые эксперименты, но не те, которые навредят семье и друзьям.

Козерог

Плохой день для осуществления крупных покупок и для долгих перемещений в пространстве.

Водолей

Сегодня экспериментировать можно разве что в вопросах, связанны с поиском нового гардероба или бытовых принадлежностей.

Рыбы

День доставит определенное беспокойство во всем, что связано с судьбой любимого человека.

Удачного вам дня!

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