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Валютные качели: курс доллара упал после роста
Национальный банк Украины (НБУ) на 9 октября снова укрепил курс гривни по сравнению с предыдущим банковским днем.
Так, на 9 октября регулятор установил официальный курс на уровне 24,70 гривен за доллар, что на 16 копеек ниже по сравнению с 8 октября.
9 октября 100 долларов США стоит 2470,7021 гривен. При этом курс доллара на 8 октября составлял 2486,7568 гривен за 100 долларов.
100 евро стоит 2714,3133 гривен, евро уменьшился в цене еще на 19 копеек.
Межбанковский валютный рынок открылся ростом курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 4 копейки до 24,80 гривен за доллар, курс в покупке до 24,76 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 1 копейки до 27,23 гривен за евро.
Курсы доллара в банках:
На черном рынке валюта продается-покупается по такой цене:
О прогнозах аналитиков, как валютные качели отразятся на инвесторах, читайте в материале «ФАКТОВ»: «Курс доллара и евро вновь начал падать: как это отразилось на цене недвижимости».
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