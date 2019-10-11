15 октября на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит детский хирург Ольга Горбатюк

Здоровье и медицина

Скорая помощь «ФАКТОВ»

— У детей до трех лет острый аппендицит часто проявляется общими симптомами: вялостью, отказом от еды, повышением температуры без видимой причины, жидким стулом, а это затрудняет диагностику, — рассказывает детский хирург профессор кафедры детской хирургии Национальной медицинской академии последипломного образования имени П. Л. Шупика, заслуженный врач Украины, доктор медицинских наук Ольга Горбатюк. — Родители лечат малыша самостоятельно: дают обезболивающее или жаропонижающее, прикладывают тепло, а это усугубляет состояние. Аппендицит все равно себя проявит спустя несколько часов, но уже, возможно, с осложнением.

Старшему ребенку диагноз поставить проще. Он может показать, где болит живот, рассказать, как и когда началась боль. «Книжное» классическое течение аппендицита сегодня бывает редко, поэтому ребенка с острым животом должен осмотреть детский хирург. Если доктор заподозрит, что боль вызвана другими причинами, то направит пациента к урологу, педиатру, лор-врачу, девочку — к детскому гинекологу.

— Понятно, зачем нужна консультация уролога или гинеколога. А педиатр или лор-врач?

— Пневмония, бронхит нередко протекают с болью в правой половине живота. А консультация отоларинголога нужна, если у ребенка воспалено горло. Потому что при этом могут отреагировать на воспаление носоглотки и лимфатические узлы в брюшной полости.

— Какие анализы нужны при подозрении на аппендицит?

— Обязательно сделать общий анализ крови и мочи, часто — УЗИ брюшной полости. Если даже червеобразный отросток не виден, расположен атипично, воспаление «выдают» скопление газов в кишечнике, вздутие кишечных петель, свободная жидкость в брюшной полости, а при тазовой форме — нарушение мочеиспускания, боли в прямой кишке. Атипичные формы аппендицита встречаются почти у каждого четвертого ребенка.

Почему возникает аппендицит? Бывает ли он хроническим? Как обнаружить и устранить врожденные пороки развития желудочно-кишечного тракта? На эти и другие вопросы наших читателей во вторник, 15 октября, с 11:00 до 12:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит детский хирург доктор медицинских наук Ольга Михайловна Горбатюк. Звоните в редакцию по телефону (044) 503−77−74 Заранее присылайте вопросы на электронный адрес [email protected] Материал о прямой линии читайте в четверг, 24 октября

Ранее хирург Виктор Сидоренко объяснил «ФАКТАМ», можно ли при аппендиците обойтись без операции.



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