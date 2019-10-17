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Здоровье и медицина Скорая помощь «ФАКТОВ»

21 октября на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит уролог Виктор Билык

15:59 20 октября 2019 89
докторский чемоданчик
Наталия САНДРОВИЧ, «ФАКТЫ»

— На образование камней влияет то, как человек питается, какую воду пьет, какой у него обмен веществ, где он живет, — рассказывает заведующий урологическим отделением Киевской клинической больницы на железнодорожном транспорте № 2 Виктор Билык. — Очень важно, болел ли мочекаменной болезнью кто-то из родственников. Имеют значение и воспалительные заболевания почек и мочевых путей, и аномалии развития, нарушающие отток мочи из почки.

Люди, страдающие мочекаменной болезнью, часто приходят к нам после летней жары. В знойные дни человек больше потеет. А если он пьет мало жидкости, в почках и мочеточниках, по которым моча поступает в мочевой пузырь, образуются камни. Когда они сдвигаются и застревают, нарушается отток мочи. Она забрасывается обратно в почку (рефлюкс), что вызывает острую боль — почечную колику. Болевые ощущения настолько невыносимы, что женщины, имеющие детей, признаются: готовы родить еще одного, только бы избавиться от почечной колики.

— Если камень спокойный, как его обнаружить?

— Обратиться к урологу, который назначит УЗИ и анализ мочи, а при необходимости — углубленное обследование: рентгенографию (обзорно-экскреторная урография) или компьютерную томографию. В зависимости от ширины мочеточника, формы и размера камня подбирается лечение. Только у пяти процентов пациентов камень может выйти самостоятельно. Остальным его нужно удалить с помощью специальной современной аппаратуры. Применяется ультразвук, причем на расстоянии (дистанционная литотрипсия), используется лазер. Можно удалить камень в почке и через маленький прокол.

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— Как избавиться от частых обострений цистита?

— Лечение назначит специалист, предварительно выяснив вид воспаления, его степень. Те женщины, которые самостоятельно пытаются справиться с воспалительным процессом, часто получают обратный эффект: обострения случаются чаще.


Как снять почечную колику? Какие камни нельзя удалить? Что делать, если часто обостряется цистит? Почему возникает воспаление простаты?

На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 21 октября, с 16:00 до 17:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит уролог Виктор Иванович Билык.

Звоните в редакцию по телефону (044) 503−77−74

Заранее присылайте вопросы на электронный адрес [email protected]

Материал о прямой линии читайте в четверг, 31 октября

Ранее во время прямой линии «ФАКТОВ» врач-уролог Юрий Голубицкий рассказал, как лечат воспаление предстательной железы и мочевого пузыря.

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