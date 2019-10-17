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В Киеве "накрыли" частную клинику, торговавшую человеческими органами (фото)
В Киеве правоохранители пришли с обысками в частную медицинскую клинику, которая, согласно полученным оперативным данным, торговала человеческими органами на черном рынке.
Как сообщает Информатор, в здании, расположенном по адресу улица Курнатовского, 20, находились емкости с жидким азотом, которые были подписаны как «почки» и «сердце».
По предварительной версии, материалом для продажи служили органы похищенных ранее людей. Кроме того, в помещении находился огромный сейф. В нем, по всей видимости, находились документы и деньги.
Однако вскрыть хранилище не удалось даже с помощью гидравлических ножниц.
Владелец клиники обвинил правоохранителей в самоуправстве и заявил, что следственные действия помешали послеоперационному восстановлению некой иностранки, которая недавно перенесла операцию в клинике.
Напомним, в настоящее время продолжается расследование по делу врачей-вымогателей, которые собирали дань с пациентов, нуждающихся в трансплантации органов. Так, правоохранители провели обыски в Институте хирургии и трансплантологии имени Шалимова и прямо на рабочем месте задержали руководителя отделения трансплантации и хирургии печени.
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