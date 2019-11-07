24.38 / 24.63 26.86 / 27.24
Киев: +9
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Здоровье и медицина Скорая помощь «ФАКТОВ»

11 ноября на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит хирург Ярослав Фелештинский

16:16 10 ноября 2019 15
докторский чемоданчик
Наталия САНДРОВИЧ, «ФАКТЫ»

— Ущемление грыжи может быть при любом повышении внутрибрюшного давления, — говорит заведующий кафедрой хирургии и проктологии Национальной медицинской академии последипломного образования имени П. Л. Шупика заслуженный врач Украины, доктор медицинских наук, профессор Ярослав Фелештинский. — Например, когда человек тужится, чтобы опорожнить кишечник при упорном запоре, или мужчина, страдающий аденомой простаты, напрягается, чтобы помочиться. Нередко грыжа ущемляется у тех, кто интенсивно занимался на тренажерах в спортзале.

Грыжами страдают около шести — восьми процентов всех людей. И важно с любой грыжей — паховой, пупочной, белой линии живота, послеоперационной — обратиться к врачу, чтобы обследоваться и подготовиться к плановой операции.

Читайте также: Что провоцирует развитие грыжи живота и как ее лечить, — советы врача-хирурга

— А что делать, если грыжа ущемилась?

Тогда экстренную помощь нужно оказать в течение шести часов, а лучше — в первые два часа, чтобы восстановить кровообращение в ущемленной части кишки. Так удастся избежать грозного осложнения — некроза, при котором участок пораженного кишечника приходится удалять.

— Какие симптомы указывают на ущемление грыжи?

— Резкая боль в области грыжевого выпячивания, напряжение самой грыжи — она становится твердой, как камень. Часто бывают рвота, вздутие живота из-за скопления газов, задержка стула.

— Это происходит всегда внезапно?

Да, если это так называемое эластическое ущемление. Оно часто возникает, когда человек резко поднял или передвинул тяжелый груз. Вправлять ущемленную грыжу самостоятельно, как пробуют многие, нельзя, нужно обращаться к специалисту. А каловое ущемление, которое бывает при невправимых или больших грыжах, развивается медленно, иногда в течение пяти — семи дней. У человека возникает запор, и постепенно часть петли кишечника в брюшной полости переполняется, а та, что в грыжевом мешке, сдавливается. Достаточно малейшего напряжения — и возникает ущемление. Если больному экстренно не помочь, может развиться кишечная непроходимость, возникнуть перитонит.

Какие грыжи оперируют лапароскопически? Когда при закрытии дефекта используется специальная сетка? Как скоро после операции можно заниматься в тренажерном зале?

На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 11 ноября, с 11:00 до 12:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит хирург доктор медицинских наук Ярослав Петрович Фелештинский.

Звоните в редакцию по телефону (044) 503−77−74

Заранее присылайте вопросы на электронный адрес [email protected]

Материал о прямой линии читайте в четверг, 21 ноября

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, при каких симптомах можно заподозрить у ребенка аппендицит.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Сейчас читают

Днепр, Киев, осень

Пока наслаждайтесь теплом, но морозы уже на носу: синоптики озвучили прогноз на ноябрь

Виталина и Прохор

«Мексиканский сериал»: молодой любовник экс-жены Джигарханяна бросил ее ради матери своего ребенка (фото)

Богомолов и Собчак

"Из-под носа увел": Богомолов не дал известному артисту жениться на Собчак

Надежда Мейхер и Алена Винницкая

Группа «ВИА Гра» вернулась к первому составу: что произошло (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер