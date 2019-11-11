Украина

Пока в Петровском разводили войска: все подробности гибели украинских бойцов на Донбассе (фото)

В воскресенье, 10 ноября, вблизи поселка Луганское на Светлодарском направлении (Донецкая область) в результате разрыва боеприпаса получили смертельные ранения старший сержант 72-й отдельной механизированной бригады Роман Селихов (позывной «Гера») и сапер 12-го отдельного мотопехотного батальона «Киев» этой же бригады Юрий Олийнык (позывной «Полтава»).

Как сообщил в понедельник, 11 ноября, на брифинге ООС комбриг Руслан Татусь, погибшие в составе группы опытных бойцов выполняли задание по прочесыванию района, где была замечена активность снайперской пары.

«При продвижении на расстоянии приблизительно 700 метров от наших позиций противник привел в действие радиоуправляемый фугас, вследствие чего Юрий Олийнык и Роман Селихов погибли на месте. Еще два бойца группы получили ранения», — рассказал Руслан Татусь.

Раненых и погибших оперативно эвакуировали. По словам комбрига, все участники операции командованием ООС представлены к государственным наградам. 43-летний Роман Селихов и 44-летний Юрий Олийнык — посмертно.

О гибели Юрия Олийныка первым рассказал на своей странице в Facebook журналист Владимир Кухарь.



«Погиб наш боевой побратим, боец 12-й ОМПБ Юрий Михайлович Олийнык (Юра „Полтава“). Юра вышел на свое последнее боевое задание как сапер на Светлодарской дуге. Юрий родился в 1974 году на Полтавщине. Жил в Киеве, работал в Киево-Святошинском дорожно-эксплуатционном управлении трактористом. Пришел [на фронт] с третьей волной мобилизации, с которой пришло много добровольцев. Во время войны в 2014—2015 годах служил в 3-м взводе 2-й роты 12-го батальона, позже — командиром отделения в 4-й роте 12-го батальона. Получил звание старшины. Был опытным бойцом и очень хорошим человеком. И взводный, и ротный характеризуют Юру с лучшей стороны. Фанат охоты. Любил хозяйничать, вкусно готовил. Осталось двое детей — сын и дочь, 1996 и 1998 годов рождения. 15 ноября должен быть бы 45-й день рождения Юры», — написал журналист.

Юрий Олийнык

Как стало известно «ФАКТАМ», Юрия Олийныка похоронят 14 ноября в его родном селе Ивановка Кобелякского района Полтавской области.

Погибший старший сержант, инструктор снайперов учебного центра «Десна» Роман Павлович Селихов — потомственный военный (дед — военный летчик, отец — ракетчик). Уроженец Новомосковска Днепропетровской области, жил в Днепре. По образованию — юрист, но работать в МВД не захотел.

Роман Селихов

Отец Романа Селихова Павел Селихов назвал Путина своим личным врагом.

«С первых дней российской агрессии [сын] добровольно ушел на защиту Украины, и делал это героически. Он неоднократно был в непосредственном столкновении с русскими, некоторых пленил — и они роптали, что не виноваты, им приказали!!! Русские, какой мир вы пришли защищать, опираясь на бандитов? Путин, прочитай или пусть тебе донесут: ТЫ ВСЕХ УКРАИНЦЕВ И МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ. И придет время, когда будешь отвечать перед международным судом!!! Героям слава и вечная память!!!» — эмоционально написал в Facebook отец героя Павел Селихов.



Известно, что Роман в 2015—2016 годах служил в 81-й отдельной аэромобильной бригаде. Был разведчиком, исполнял обязанности заместителя командира взвода. Прошел Попасную, Горловку, Опытное, Авдеевку, шахту Бутовку. После демобилизации снова подписал контракт с ВСУ, служил в 72-й ОМБР.

У Романа Селихова остались родители, жена и две взрослые дочери.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на Донбассе завершилось разведение войск на участке возле населенного пункта Петровское у линии разграничения. Украинская сторона проинформировала миссию ОБСЕ, что по состоянию на 12:00 11 ноября войска были отведены. С 12 ноября начнется разминирование территорий.





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