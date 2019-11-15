Шоу-бизнес

Кайа Гербер появилась на публике с новым бойфрендом: что о нем известно (фото)

Популярная американская модель Кайя Гербер, дочь легендарной супермодели 1990-х Синди Кроуфорд подтвердила слухи о своем романе с комиком Питом Дэвидсоном. Как писали ранее «ФАКТЫ», в последнее время их часто видели вместе в Нью-Йорке и в Малибу, однако они старались не афишировать свои отношения и держаться в тени.

Теперь же 18-летняя Кайя открыто появилась с 25-летним Питом на публике в Нью-Йорке. На фотографиях, опубликованных в издании Daily Mail, идущая по улице парочка держится за руки. И всем своим видом дает понять, что они не просто друзья.

Гербер и Дэвидлон начали встречаться с середине октября — неделю спустя после того, как Пит расстался с актрисой Маргарет Куэлли — дочерью звезды фильмов «День сурка» и «Четыре свадьбы и одни похороны» Энди Макдауэлл.

Пит и Маргарет

С Маргарет Питт встречался в течение двух месяцев. До этого, с января по апрель этого года, у него был роман с 46-летней британской кинозвездой Кейт Бекинсейл («Другой мир», «Ван Хельсинг»). Комик, участник популярных американских телешоу, в течение четырех месяцев был официально помолвлен с поп-зведой Арианой Гранде — они расстались в октябре 2018 года.

Ранее представитель Синди Кроуфорд опроверг сообщения таблоидов о том, будто бы она предупредила Дэвидсона, чтобы он держался подальше от ее дочери. Кроуфорд якобы опасалась, что Пит, имеющий репутацию бабника, разобьет ее дочери сердце.

Сама Кайя, одна из самых востребованных молодых моделей мира, в недавнем интервью британскому Vogue, которое было опубликовано в октябре, утверждала, что слишком занята для того, чтобы крутить романы. «Когда я работаю, у меня не хватает энергии даже на флирт с кем-то. Увы, я просто не могу…», — заявляла она, добавляя, что не теряет надежды найти свою любовь. «У меня дома есть нарды — это все, что нужно для девушки. Когда я дома, я веду жизнь 70-летней женщины», — добавила она.

А Дэвидсон, который в начале ноябре вернулся в популярное телешоу Saturday Night Live, не так давно признался, что боролся с серьезной депрессией и что у него было выявлено пограничное расстройство личности (ПРЛ). У него были даже мысли о самоубийстве.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Кайя скопировала образ своей матери Синди Кроуфорд, нарядившись в «голое» платье.

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