Просто VERA: Брежнева запустила собственный бренд косметики

Шоу-бизнес

Родившая в Украине популярная российская певица Вера Брежнева, отреагировавшая накануне на слухи о беременности, подробно рассказала о своем «детищеа»: оказывается, начинающая бизнес-вумен долго вынашивала, и теперь, наконец, запустила собственный бьюти-бренд под названием VERA!

Об этом артистка сама сообщила на странице в Instagram.

«Хочу представить вам мое «детище», которое я трепетно создавала эти два года, а сейчас пришло время ему отправиться во взрослую жизнь. С замиранием сердца… Прошу любить и жаловать — Vera — мой собственный бренд косметики. Я создала его для каждой из нас: таких разных, неповторимых, но одинаково заслуживающих любви. У каждого свой путь к красоте, и каким бы он сложным ни был, важно всегда верить. Верить в красоту, верить в себя, — написала жена Константина Меладзе.

Beauty-линейка представлена продуктами, с помощью которых можно будет «легко повторить образ певицы», — две помады (6 оттенков матовой текстуры и 6 оттенков кремовой), две туши (для объема и с естественным эффектом), две палетки (палетка теней для глаз в трех оттенках и палетки для скульптурирования лица — в двух), три оттенка карандаша для бровей и гелевая тушь для бровей с микрофиброй в четырех оттенках.

По словам Веры, она лично разрабатывала каждое средство.

Также Брежнева указала, что ее косметика VERA никогда не тестируется на животных и должна получить маркировку vegan friendly.

Официальный старт продаж косметической линии начнется уже сегодня. Цена продуктов пока неизвестна.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Вера Брежнева призналась, что ее раздражает форма обращения «дорогая». Певица считает это грубым и неискренним.

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