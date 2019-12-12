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Здоровье и медицина

16 декабря на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит врач высшей категории Анатолий Вершигора

16:23 15 декабря 2019 78
докторский чемоданчик
Ирина ДУБСКАЯ, «ФАКТЫ»

— Опыт показывает, что после корпоративных вечеринок возникают ситуации, которых можно было избежать, — говорит эксперт экстренной медицинской помощи департамента здравоохранения Киевской городской государственной администрации, врач высшей категории Анатолий Вершигора. Анатолий Васильевич 31 год работал главным врачом столичной станции скорой помощи. — Например, прохожие обнаруживают в снегу неплохо одетого человека, который едва дышит. В карманах ни денег, ни документов. Вызывают скорую, и наши сотрудники констатируют обморожение рук, ног, носа, ушей. Выясняется, что мужчина ехал с корпоративной вечеринки в такси, а таксист обобрал клиента до нитки и бросил замерзать на морозе. Гуманнее было бы доставить коллегу домой к жене.

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— Какие еще типичные неприятные ситуации, требующие вызова скорой помощи, происходят в праздничные дни?

Если на улице скользко, это переломы, сотрясение мозга. Тем, кто оказался рядом, надо при переломе руки или ноги до приезда скорой зафиксировать конечность с помощью подручных средств. На ногу нельзя наступать, иначе под нагрузкой кости сдвинутся, и перелом осложнится. В травмпункте сделают рентген, и станет ясно: у человека сильный ушиб, перелом со смещением или без него. Тогда врач и решит, надо ли накладывать гипс. При сотрясении мозга понадобится МРТ, после которого пациент получит рекомендации.

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— Опасны ли праздничные фейерверки?

— В Киеве они вообще запрещены. Были случаи, когда фейерверки становились причиной тяжелых травм у детей и взрослых: снаряд поменял направление, и ребенок получил ожоги, мужчина поджег фитиль, не рассчитал время выстрела — и лишился пальцев. А сколько детей просто пугаются взрывов, получают невроз на ровном месте? Такая статистика не ведется. У пожилых людей из-за резких звуков подскакивает давление, может развиться гипертонический криз.

Как правильно вызывать скорую, что важно сообщить диспетчеру? Чего нельзя делать, оказывая помощь пострадавшим в ДТП? Как определить, дышит ли потерявший сознание человек?

На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 16 декабря, с 11:00 до 12:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит Анатолий Васильевич Вершигора.

Звоните в редакцию по телефону (044) 503−77−74

Заранее присылайте вопросы на электронный адрес [email protected]

Материал о прямой линии читайте в пятницу, 27 декабря

Ранее «ФАКТЫ» расказывали, как лечить ушиб копчика и чем опасен перелом ребра.

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