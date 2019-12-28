6 января на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит гастроэнтеролог Людмила Федорченко

Здоровье и медицина

Цепочки зимних праздников многие из нас ждут их не только с радостью, но и опаской: как бы не переесть и не сорвать пищеварение. Что делать — посидеть на экспресс-диете, уменьшить порции или отказаться от ужинов?

— Недопустимы резкие перепады в питании: оно должно оставаться привычным, — объясняет врач-гастроэнтеролог высшей категории Киевской клинической больницы на железнодорожном транспорте № 2 Людмила Федорченко. — Неправильно ограничивать себя в еде, устраивать разгрузочные дни, а потом с аппетитом набрасываться на праздничные блюда. Для пищеварительной системы это удар, который еще больше усилит алкогольная нагрузка. Спиртное подстегивает аппетит, не дает возможности контролировать количество съеденного.

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— Некоторые люди пару дней перед праздником налегают на продукты с отрицательной калорийностью.

— Хорошая идея! Эта пища — баклажаны, бобовые, все виды капусты, сельдерей, шпинат — требует для переваривания больше энергии, чем поставляет. Например, баклажаны содержат 17 килокалорий на 100 граммов, а на их переваривание затрачивается уже 40 килокалорий. Но из-за большого количества клетчатки, пищевых волокон такая пища достаточно тяжелая для пищеварительного тракта. После ее употребления могут появиться тяжесть в желудке, вздутие живота. Хорошо разбавить такую еду привычными продуктами, тогда пищеварение происходит мягко.

— Как насладиться праздничным застольем без вреда?

— В последние три — пять лет люди обычно устраивают более легкое застолье. Уходят в прошлое гренки со шпротами, салями и мясная нарезка. Хозяйки реже варят холодец, меньше готовят тяжелые салаты с майонезом. На стол чаще ставят фрукты — ананас, мандарины, виноград. Популярны легкие закуски типа сырной тарелки. Это особенно порадует тех, кто прислушивается к советам астрологов и в курсе, что грядет год Белой Крысы. Люди стали больше ценить изысканные блюда, вместо жареного мяса с удовольствием едят запеченную индейку с персиками.

— Что лучше пить в новогоднюю ночь?

— Шампанское: брют или полусладкое. Делаем пару глотков — и загадываем желание. Но увлекаться этим вином не стоит: газированные напитки своеобразно перевариваются, быстро всасываются в кровь. Поэтому — кто что любит: сухое вино, коньяк, но в меру. Коньяк — напиток благородный, он хорошо согревает, «дружит» с мандаринами, сыром, орешками.

Как наладить пищеварение после обильного застолья? Какие продукты опасны для печени? Что из пищи снизит уровень холестерина в крови? На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 6 января, c 13:00 до 14:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит гастроэнтеролог Людмила Владимировна Федорченко. Звоните в редакцию по телефону (044) 503−77−74 Заранее присылайте вопросы на электронный адрес [email protected] Материал о прямой линии читайте в четверг, 16 января 2020 года.

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