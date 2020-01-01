В Никополе пьяные неадекваты напали на станцию скорой помощи: у фельдшера сотрясение мозга

Происшествия

Трое жителей Никополя в новогоднюю ночь напали на бригаду скорой помощи и жестоко избили медработников. Никопольчане после алкогольных возлияний затребовали бесплатных таблеток от боли в печени, а когда не получили желаемого, устроили безобразную пьяную драку.

Как сообщили в Днепропетровском областном центре медицины катастроф, никопольская бригада скорой помощи приехала на вызов к матери с сыном. Женщина жаловалась на боль в животе и требовала таблетку панкреатина. Медработники предложили заявительнице либо пройти предварительно медосмотр, либо самой купить таблетки в ближайшей аптеке. Ни один из вариантов женщину не устроил. Бригада уехала, а женщина на такси поехала добиваться панкреатина на городскую станцию скорой помощи. Там страждущая никопольчанка, ее сын и таксист устроили драку с медработниками. Фельдшера после нападения увезли в больницу с сотрясением мозга и ушибом коленного сустава.

Никопольское ЧП с медработниками было не единственным в новогоднюю ночь. В Херсоне также пострадала бригада скорой помощи. 15-летний подросток вызвал врачей, пожаловавшись, что сломал ногу. Когда женщина-фельдшер попросила показать место травмы, юный дебошир нанес ей удар ногой в челюсть. Подросток задержан.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» сообщали о самых распространенных травмах в новогоднюю ночь и о нюансах вызова «скорой» на подобные происшествия. Также врачи предупреждают, что после новогодних празднований обостряются хронические заболевания, такие как подагра.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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