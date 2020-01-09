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Глава СБУ Баканов засветился в Куршавеле: в сеть попали фото
На одном из самых дорогих горнолыжных курортов мира Куршавеле, где на днях телеведущая Ксения Собчак приревновала своего благоверного Константина Богомолова, также замечен и глава Службы безопасности Украины Иван Баканов.
Фотографии, датированные 8 января, обнародовал на своей странице в Facebook журналист проекта «Схемы» Михаил Ткач.
«Глава СБУ Иван Баканов. Мерибель Куршавель. 8.01.2020»,— написал он.
Других подробностей журналист не указала, но на снимках видно, что в день падения в Иране украинского самолета и возможного начала войны между Ираном и США глава СБУ наслаждается спокойствием окружающей обстановки, смотрит в экран телефона и общается с родственниками и окружающими.
Вероятно, у Ивана Баканова там хорошая компания, ведь горнолыжный курорт Куршевель располагается во французских Альпах и пользуется особой популярностью у российских олигархов и их приближенных.
Читатели блога Ткача «от всей души» высказались по поводу главного героя поста:
Напомним, что и президент Владимир Зеленский на время рождественских праздников также покинул территорию Украины. 5 января СМИ обнародовали его фотографии, сделанные в ресторане пятизвездочного отеля Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel в Султанате Оман. После публикации фото на Банковой заявили, что Зеленский улетел в Оман за собственный счет, но при этом намерен провести «встречи на высшем уровне». В тот же день в Офисе президента отчитались о встрече президента Украины с министром, ответственным за иностранные дела Омана, Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой. 8 января Зеленский прервал пребывание в Омане в связи с крушением украинского самолета в Иране.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», глава СБУ Иван Баканов запретил сотрудникам до 14 января 2020 года проводить корпоративы «вне мест постоянной дислокации».
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