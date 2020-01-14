Революционная услуга от ПриватБанка обеспечит безопасность и мобильность любого бизнеса

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Современный ритм жизни требует мобильности, оперативности и высокой технологичности в большом бизнесе, мелкой предпринимательской деятельности и в быту. Мы уже привыкли к тому, что совершать покупки, заказывать услуги и оплачивать счета можно, не вставая с дивана, — с помощью банковских карт и мобильных приложений. Однако иногда возникают проблемы при оплате курьерской доставки, расчете в такси, оплате нотариальных услуг или работы мастеров на дому. Оплата наличными не всегда удобна и безопасна. Ведь немало случаев ограблений таксистов или курьеров.

Крупнейший банк в Украине ПриватБанк, который всегда идет в ногу со временем и технологиями, предлагает своим клиентам новую революционную услугу — возможность принимать к оплате платежные карты с помощью мини-терминала miniPOS, — которая позволяет забыть о наличных расчетах. Устройство для считывания платежных карт можно подключить к смартфону или планшету на базе Apple iOS и Android.

Мини-терминал идеально подходит тем, кому по роду деятельности необходима мобильность и безопасность, кому неудобно пользоваться обычными банковскими платежными терминалами. Это предприниматели, нотариусы, страховые агенты, торговые и туристические агенты, таксисты, врачи, мастера маникюра и визажа, владельцы интернет-магазинов.

Все они уже оценили преимущества мини-терминалов. Как показывает статистика, эта услуга с каждым месяцем становится все более востребованной. В сентябре 2019 года было установлено 909 мини-терминалов, с помощью которых было проведено 18 664 транзакций на общую сумму 7 712 393 гривни. В ноябре оборот по сети miniPos вырос почти в два раза и составил более 14 миллионов гривен. А в декабре — уже 17 миллионов. Растет и количество транзакций. Услугой уже воспользовались жители 112 городов Украины. Самыми активными пользователями являются курьеры и таксисты. И это вполне объяснимо. Комфорт, мобильность и безопасность — главные преимущества услуги.

Кроме того, мини-терминал miniPOS очень удобный, не занимает много места. Он принимает все банковские карты. Платежи можно осуществлять в любом удобном месте, а не только в точке фиксированной продажи или оказания услуг. При переводе средства поступают на текущий банковский счет, открытый в любом банке Украины.

Заказать мини-терминал очень просто. Для этого нужно перейти в личный кабинет по ссылке ПриватБанка, зарегистрироваться и заказать курьерскую доставку, оплатив стоимость подключения miniPOS или портативного принтера. Затем необходимо скачать мобильное приложение miniPOS, войти в него по номеру мобильного телефона, на который зарегистрирован кабинет, и подтвердить вход с помощью ОТР-пароля.

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