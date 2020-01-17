Шоу-бизнес

18-летняя американская модель Кайя Гербер рассталась со своим 26-летним бойфрендом Питом Дэвидсоном через три месяца после начала их романа. Отношения Кайи с актером комедийного жанра весьма беспокоили ее родителей — супермодель Синди Кроуфорд и владельца модных ресторанов Рэнди Гербера. Мать и отец постарались убедить девушку, что Пит для нее не пара. Да и сама она, как пишут западные СМИ, поняла, что оставаться с Дэвидсоном ей будет тяжело из-за его «психической нестабильности».

У актера имеются серьезные проблемы с душевным здоровьем. Одно время он страдал наркозависимостью и депрессиями. У него было диагностировано пограничное расстройство личности. И, как признавался сам Пит, одно время его преследовали мысли о самоубийстве.

21 декабря в очередном эпизоде шоу Saturday Night Live Дэвидсон намекнул, что намерен пройти курс лечения в реабилитационной клинике. «Я собираюсь в „отпуск“. Такой, часть которого оплачивает страховка, а еще на входе у вас забирают телефон и шнурки. Это стоит 100 тысяч долларов, но у вас все равно есть соседи по комнате», — сказал он.

Личная жизнь Пита протекает со сложностями. Примерно за неделю до начала романа с Гербер он расстался с актрисой Маргарет Куэлли (дочерью звезды фильмов «День сурка» и «Четыре свадьбы и одни похороны» Энди Макдауэлл), с которой встречался два месяца. С с января по апрель 2019 года у него был роман с актрисой Кейт Бекинсейл, которая старше его на 20 лет. Пит также в течение четырех месяцев был официально помолвлен с поп-зведой Арианой Гранде — они расстались в октябре 2018 года.

Ранее «ФАКТЫ» писали о конфузе с Кайей Гербер, случайно засветившей на подиуме голую грудь.

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