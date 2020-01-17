24.06 / 24.34 26.66 / 27.10
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Кайя Гербер под давлением родителей рассталась с бойфрендом из-за его «психической нестабильности» (фото)

11:41 17 января 2020 270
Кайя Гербер и Пит Дэвидсон
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

18-летняя американская модель Кайя Гербер рассталась со своим 26-летним бойфрендом Питом Дэвидсоном через три месяца после начала их романа. Отношения Кайи с актером комедийного жанра весьма беспокоили ее родителей — супермодель Синди Кроуфорд и владельца модных ресторанов Рэнди Гербера. Мать и отец постарались убедить девушку, что Пит для нее не пара. Да и сама она, как пишут западные СМИ, поняла, что оставаться с Дэвидсоном ей будет тяжело из-за его «психической нестабильности».

У актера имеются серьезные проблемы с душевным здоровьем. Одно время он страдал наркозависимостью и депрессиями. У него было диагностировано пограничное расстройство личности. И, как признавался сам Пит, одно время его преследовали мысли о самоубийстве.

21 декабря в очередном эпизоде шоу Saturday Night Live Дэвидсон намекнул, что намерен пройти курс лечения в реабилитационной клинике. «Я собираюсь в „отпуск“. Такой, часть которого оплачивает страховка, а еще на входе у вас забирают телефон и шнурки. Это стоит 100 тысяч долларов, но у вас все равно есть соседи по комнате», — сказал он.

Личная жизнь Пита протекает со сложностями. Примерно за неделю до начала романа с Гербер он расстался с актрисой Маргарет Куэлли (дочерью звезды фильмов «День сурка» и «Четыре свадьбы и одни похороны» Энди Макдауэлл), с которой встречался два месяца. С с января по апрель 2019 года у него был роман с актрисой Кейт Бекинсейл, которая старше его на 20 лет. Пит также в течение четырех месяцев был официально помолвлен с поп-зведой Арианой Гранде — они расстались в октябре 2018 года.

Ранее «ФАКТЫ» писали о конфузе с Кайей Гербер, случайно засветившей на подиуме голую грудь.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Ксения Пунтус

Выпавшая из окна квартиры внука Михалкова модель пришла в себя и заговорила

поезд

Никому не нужны: оккупанты опозорились с запуском поездов по Крымскому мосту

Иосиф Кобзон

В России проиграли в карты $25 миллионов покойного Кобзона: что об этом известно

Марио Грациано в джинсах

Дедушка решил продать в интернете джинсы и прославился своими сексуальными фотографиями (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер