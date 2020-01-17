Украина

14 января в зоне отчуждения, у Чернобыльской АЭС, состоялся необычный перформанс, инициатором и организатором которого выступила украинская художница и основательница центра творческой реабилитации «Артрехаб» Zinaїdа. Совместно с этнографами, музыкантами и волонтерами «защедрували» на праздник Василия для тех, кто остался жить в зоне отчуждения.

Такое мероприятие художница Zinaїdа проводит не впервые. В этом году к ее инициативе присоединились: ученые историко-этнографической экспедиции под руководством Ростислава Омеляшко, профессиональные исполнительницы аутентичного пения Анастасия Полетнева, Ирина Данилейко, Наталья Лещенко, Мария и Александра Марченко, а также волонтеры. Вместе они исполнили традиционные украинские щедривки. По мнению художницы, такие мероприятия способствуют сознательному отношению к украинским традициям, приносят радость людям, которые уже более 30 лет живут одиноко.

Есть люди, для которых сохранение традиций и собственно традиции — это нечто большее, чем просто существование последних в привычной для них среде. Во время одной из моих экспедиций в Чернобыльскую зону отчуждения я поняла, что здешние местные жители — самоселы не видели «щедрівників» больше 30 лет. Так и произошло становление нового культурного события: творческие люди, единомышленники и просто друзья, к которым каждый раз присоединяются новые участники, с одной общей идеей направляются на режимную территорию в рождественские праздники, чтобы в звуках песни и тишины сердца подарить сельчанам радость и душевное тепло", — рассказала Zinaїdа.

Заметим, что, по неофициальным данным, в зоне отчуждения до сих пор проживают около 150 человек, которые ведут, по сути, затворнический образ жизни. Например, в селе Куповатом — 15 человек, в Опачичах — 1 человек, Теремцах — 5, Парышеве — 1. Как правило, это пожилые местные жители — 70−80 лет. Впрочем, случается, что в Чернобыльскую зону переезжают и молодые нездешние украинцы, несмотря на то, что селиться здесь незаконно.

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