Испанское правосудие оказалось неподкупным: экстрадированного «вора в законе» отправили в тюрьму

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Экстрадированный в Испанию «вор в законе» Тариел Ониани, известный больше как Таро, стал участником нового громкого расследования: следственный суд Барселоны подозревает, что «законник» и его окружение давали взятки делегату правительства Каталонии Эдуардо Планелсу.

Об этом пишет «Росбалт».

По данным источника, весной 2019 года, незадолго до предполагаемого освобождения Ониани из российской тюрьмы, где он отбывал 10-летний срок за похищение и вымогательство, его соратники попытались «проспонсировать» экстрадицию Таро в Грузию. По имеющимся данным, тут не обошлось без очень крупной денежной суммы. Из Грузии, как предполагалось, «вор в законе» улетит в Турцию, где проживает большое количество «законников».

Однако все эти планы были перечеркнуты решением ФСБ России о том, Таро будет экстрадирован не в Грузию, а в Испанию. Власти Испании, напомним, подозревают «вора в законе» в участии в преступном сообществе и в отмывании денег.

После того как стало известно, что Ониани экстрадируют в Испанию, все силы его окружения были брошены на то, чтобы максимально хорошо устроить его судьбу в королевстве. Они рассчитывали, что довольно быстро Ониани изменят меру пресечения на аналог домашнего ареста или залог. А вместо реального наказания он может получить очень крупный штраф.

После экстрадиции Ониани в Испанию там состоялось заседание Национального суда об избрании в отношении него меры пресечения. Адвокаты «законника» настаивали, что их доверителя, который пробыл в России под экстрадиционным арестом почти 8 месяцев, можно отправить под домашний арест с закреплением на теле датчиков слежения. Они даже предъявили документы о том, что родственники «законника» арендовали для этих целей квартиру в Барселоне.

Но обвинение настояло на заключении под стражу, отметив, что Ониани является «вором в законе» и во время проведения в 2015 году спецоперации «Оса» сбежал из-под носа силовиков, бросив свою несовершеннолетнюю дочь.

В результате суд постановил оставить Ониани в СИЗО. Он находится в тюрьме Сото-дель-Реаль под усиленным режимом охраны.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 24 декабря 2019 года Украина выдала Испании российского «вора в законе» по прозвищу «Батыр Бухарский».

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