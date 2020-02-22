- 02:49 Прощать нельзя: Аваков рассказал, скольким из задержанных в Новых Санжарах готовят подозрения
- 02:10 В доме главы МИД времен Януковича от пули погиб предприниматель, — СМИ
- 01:55 Палатки от Дяди Сэма: американские военные передали помощь тренировочному центру ССО
- 01:40 Последний гол: друзья сыграли с мертвым парнем в футбол
- 00:57 Слишком "развратный" купальник: завистливые мамаши заставили девушку "прикрыться" в бассейне
- 00:50 Медицину продолжат реформировать: Зеленский подписал указ о создании группы во главе с Радуцким
- 21.02 23:55 Горячий стриптиз в холодном морге: в РФ медиков "нестандартно" поздравили с праздником
- 21.02 23:26 Россия не уйдет от ответственности: у Пристайко рассказали об успехе в Гааге
- 21.02 22:53 Бросали камни и дрались с полицейскими: шестерым участникам протеста в Новых Санжарах готовят подозрения
- 21.02 22:23 «Целился в ребенка»: очевидцы раскрыли подробности стрельбы на остановке в Одессе
- 21.02 21:54 Куда смотрит полиция? Преступление автовора в Киеве попало на видео
- 21.02 21:29 Скалецкая показала на видео свою комнату в санатории «Новые Санжары»
Прощать нельзя: Аваков рассказал, скольким из задержанных в Новых Санжарах готовят подозрения (видео)
Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что из 24 задержанных во время протестов в Новых Санжарах против эвакуированных из Уханя украинцев и иностранцев по шести уже готовят подозрения, а один уже сейчас находится под стражей.
Об этом он заявил в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».
Министр уточнил, что правоохранители задержали 24 человека, которых впоследствии отпустили — всех, кроме одного.
«Кроме того, который разогнал „Ниву“, будучи пьяным в драбадан и направил эту „Ниву“ на строй нацгвардейцев. Он по 208-й статье (задержание уполномоченным должностным лицом — ред.) задержан», — уточнил Аваков.
Еще шестеро, по его словам, в ближайшие дни получат подозрение с предложением суду о прямом аресте: «Это те, что бросили тротуарную плитку в голову полицейскому, и он в тяжелом состоянии сейчас находится в больнице с перебитым лицом и сломанными костями».
Также, как уточнил глава МВД, речь идет и о людях, которые бросали камнями в автобусы, сражались с правоохранителями, препятствовали их работе и тех, кто кричал «Мы вас всех сожжем».
«Если мы себе это простым и отпустим их всех на свободу и просто извинимся, у нас никогда не будет порядка. Поэтому мы настаиваем на том, чтобы те, кто вел себя недостойно и преступно, получили наказание», — добавил Аваков.
Напомним, что 20 февраля в Новых Санжарах Полтавской области местные жители протестовали против прибытия в медицинский центр МВД, расположенный в их населенном пункте, эвакуированных из Китая граждан Украины и иностранцев. В 19:50 колонна из семи автобусов с эвакуированными въехала на территорию санатория. Протестующие бросали в автобусы камни. В одном из автобусов разбили стекло. Люди, которые были в автобусах, в окна показывали в ответ изображения сердец.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич уверен, что власть должна предпринять жесткие действия против тех, кто устроил бунт в Новых Санжарах, потому что речь идет о выживании общества и государства.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
С нашей медициной любая мать, вырастившая двоих, а то и троих детей, может автоматически получить диплом педиатра.