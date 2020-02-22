Украина

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что из 24 задержанных во время протестов в Новых Санжарах против эвакуированных из Уханя украинцев и иностранцев по шести уже готовят подозрения, а один уже сейчас находится под стражей.

Об этом он заявил в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера».

Министр уточнил, что правоохранители задержали 24 человека, которых впоследствии отпустили — всех, кроме одного.

«Кроме того, который разогнал „Ниву“, будучи пьяным в драбадан и направил эту „Ниву“ на строй нацгвардейцев. Он по 208-й статье (задержание уполномоченным должностным лицом — ред.) задержан», — уточнил Аваков.

Еще шестеро, по его словам, в ближайшие дни получат подозрение с предложением суду о прямом аресте: «Это те, что бросили тротуарную плитку в голову полицейскому, и он в тяжелом состоянии сейчас находится в больнице с перебитым лицом и сломанными костями».

Также, как уточнил глава МВД, речь идет и о людях, которые бросали камнями в автобусы, сражались с правоохранителями, препятствовали их работе и тех, кто кричал «Мы вас всех сожжем».

«Если мы себе это простым и отпустим их всех на свободу и просто извинимся, у нас никогда не будет порядка. Поэтому мы настаиваем на том, чтобы те, кто вел себя недостойно и преступно, получили наказание», — добавил Аваков.

Напомним, что 20 февраля в Новых Санжарах Полтавской области местные жители протестовали против прибытия в медицинский центр МВД, расположенный в их населенном пункте, эвакуированных из Китая граждан Украины и иностранцев. В 19:50 колонна из семи автобусов с эвакуированными въехала на территорию санатория. Протестующие бросали в автобусы камни. В одном из автобусов разбили стекло. Люди, которые были в автобусах, в окна показывали в ответ изображения сердец.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что аналитик Украинского института будущего Игар Тышкевич уверен, что власть должна предпринять жесткие действия против тех, кто устроил бунт в Новых Санжарах, потому что речь идет о выживании общества и государства.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter