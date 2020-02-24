Украинцы больше доверяют ВСУ, чем Зеленскому, — данные опроса

Украина

Рейтинг доверия украинцев президенту Украины Владимиру Зеленскому снизился, больше всего граждане страны доверяют Вооруженным силам Украины.

Таковы данные социологического исследования, проведенного Центром Разумкова. Так, согласно свежему опросу, больше всего украинцы доверяют ВСУ (69%), Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (65%), Церкви (62,5%), Государственной пограничной службы (60%), волонтерским организациям (60%), Национальной гвардии Украины (60%), СМИ Украины (52,5%), президенту Украины (51,5%) и добровольческим батальонам (51%).

Что же касается недоверия, то на первом месте — российские массмедиа (им не доверяют 82% опрошенных), далее следуют украинские чиновники (77%), судебная система в целом (76%), коммерческие банки (71,5%), местные суды (71%), политические партии (70%), прокуратура и другие центральные органы госвласти, включая Кабмин, парламент и антикоррупционные органы.

В Центре Разумкова утверждают, что уровень доверия к Зеленскому был самым высоким в сентябре 2019 года — тогда ему доверяли 79% граждан, не доверяли — только 13,5%, в феврале 2020 года — соответственно 51,5% и 41%.

Верховной Раде Украины в сентябре 2019 доверяли 57% опрошенных, не доверяли — 25%, в феврале 2020 года — соответственно 28% и 65%.

Правительству в сентябре 2019 доверяли 57% респондентов, не доверяли — 22%, в феврале 2020 года — соответственно 28% и 64,5%.

Исследование проводилось с 13 по 17 февраля 2020 года. В опросе приняли участие 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», осенью 2019 года Центр Разумкова провел социсследования и выяснил, что большинство респондентов (56%) выступают против предоставления и закрепления в Конституции «особого статуса» для отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Поддерживают такие преференции для Донбасса только лишь 26% опрошенных.

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