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Советы мужчинам к 8 Марта: простые рецепты цветного желе и яблочного тарта (фото)
До 8 Марта осталось пару дней. К этому весеннему празднику женщины ждут подарков и сюрпризов. И мужчины могут удивить своих жен, подруг, сестер и мам: отправиться на кухню, чтобы своими руками приготовить что-то вкусное и легкое. И для этого не надо быть шеф-поваром, достаточно следовать пошаговому рецепту, который предлагает Игорь Добруцкий, руководитель этно-проекта Folk Ukrain, организатор масштабных городских празднеств на Софийской площади, а также флорист и кулинар.
— Игорь Игоревич, кроме масштабных мероприятий, у вас есть множество увлечений, в том числе и кулинария. Давно готовите?
— В свое время я окончил кулинарный техникум, причем с отличием, а потом «профессионально» трудился в армии: за весь период службы сварил до 40 тонн гречневой каши и до пяти вагонов картофельного пюре. У меня много проектов, идей, требующих энергии для воплощения, занимаюсь любимым садом, но все же нахожу время, становлюсь к плите и делаю это с удовольствием. Вообще, нужно все делать с душой и настроением, тогда можно ожидать хорошего результата.
— Что интересное предложите мужчинам (да и женщинам на заметку) приготовить по случаю праздника?
— Думаю, что кстати будут разноцветное желе и яблочный тарт. Это несложно даже для начинающих. Например, для желе нужно запастись креманками (лучше прозрачными), а еще подготовить один стакан кислого сока (или отвара ягод: сливы, смородины, вишни, клюквы, из свежих или мороженых плодов и ягод, также подойдет консервированный сироп). Можно взять готовое желе из пакетиков: подобрать разные цвета и по инструкции создать слои в любой комбинации. Но интереснее сделать все самому, ощутить важность процесса, приложить немного усилий и фантазии — и ваши любимые обязательно оценят это.
Цветное желе
На 4−5 порций понадобится:
1 стакан яркого ягодно-фруктового сиропа (сока или отвара),
2 стакана сахара;
2 стакана сметаны (нежирной);
1 ст. ложка какао;
3 стакана воды;
3 ст. ложки желатина.
Сначала берем 3 стакана горячей воды (70−80 градусов), в ней размешиваем 3 ст. ложки (с горкой) желатина (растворить его и пусть остынет немного, чтобы получилась желатиновая вода). Затем приступаем к приготовлению желе.
Делаем первый слой. В емкость нужно выложить 1 стакан сметаны, добавить 1 стакан сахара, нагреть, помешивая, до растворения сахара (не кипятить!), всыпать туда 1 ст. ложку какао и снова размешать. Влить 1 стакан желатиновой воды, чуть прогреть и выключить огонь. Вылить немного смеси в каждую креманку (нетолстым слоем) и охладить.
Для второго слоя смешать по одному стакану сметаны и сахара, чуть нагреть, чтобы растворился сахар, и добавить 1 стакан желатиновой воды (не кипятить). Понемногу налить в креманки и снова остудить.
Третий слой получим совсем просто: сироп (сок, отвар) соединить с оставшейся желатиновой водой и вылить на остывшие два слоя.
Можно повторить чередование слоев, если остаются смеси. Хотите — порежьте кусочки фруктов, бросьте немного ягод, посыпьте тертым шоколадом. Можно использовать варианты по вашему усмотрению (белого слоя больше, фруктового меньше и наоборот, а также вместо какао использовать сваренный кофе). Когда содержимое застынет, получится аппетитный, легкий и вкусный десерт.
— Действительно, очень просто. И также легко приготовить яблочный тарт?
— Проще простого. Нужно взять для теста совсем немного ингредиентов.
Яблочный тарт с карамелью
Тесто:
100 г сливочного масла (порубить и чтобы было комнатной температуры);
200 г муки;
четверть стакана холодной воды (5−6 ст. ложек);
Начинка:
4 яблока;
100−150 г сахара;
до 50 г воды;
200 мл 20% сливок
1 яйцо
1 ч. л. муки
Первые два ингредиента соединить, перетереть руками в крошку и добавить немного воды, вымешивая тесто (пока не получится единый эластичный комок). Раскатать в тонкий пласт (до 3−4 мм толщиной), уложить его в слегка смазанную маслом форму и сформировать бортики (лишние «крылья» из теста снять с помощью скалки или срезать ножом), проколоть тесто вилкой в нескольких местах (по дну) и поставить на холод на 10−20 минут.
В это время три-четыре средних яблока очистить, порезать на тонкие дольки. Сложить фрукты «веером» на дно охлажденной формы с тестом (остатки теста можно раскатать и уложить в конце на середину яблочного узора) и отправить в духовку (заранее нагретую до 200 градусов) на 20 минут (яблоки «прихватятся»).
Для карамели нужно около 200 г сливок (20-процентных, подогретых), 100−150 г сахара (кто как любит), 40−50 г воды (количество ее регулировать по состоянию теста), одно яйцо.
Пока тарт в духовке, можно заняться заливкой-карамелью. На дно кастрюльки (лучше стальной, с толстым дном) всыпать сахар, нагреть на небольшом огне, помешивая и добавив воды (можно распылителем), чтобы не подгорел (сахар станет темнеть, густеть), влить порциями горячие сливки, убавить огонь и выключить его, когда смесь станет однородной. Остудить ее и в конце добавить яйцо и муку (и размешивать, можно миксером). Должна получиться сначала коричневатая масса, потом она немного посветлеет. Этой смесью залить горячие яблоки сверху и еще раз поставить в духовку при 170 градусах на 35−40 минут (пока яблоки запекутся, а заливка станет плотной). Сверху можно еще смазать абрикосовым вареньем и пять минут продержать в духовке.
— Должно быть вкусно. И не очень долго готовить.
— Гарантирую, что настроение при поедании таких вкусностей обязательно поднимется. Приятного аппетита и ярких, незабываемых впечатлений! Доброго праздника!
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