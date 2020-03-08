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"Не хотел никого обидеть": Остапчук извинился за свой скандальный пост о "Евровидении"
Телеведущий Владимир Остапчук вынужден второй раз оправдываться за свои некорректные высказывания в адрес участников конкурса «Евровидение». «Шутку» про то, что шоу — это «конкурс геев, инвалидов и фриков» уже подхватили в европейской прессе, потому Владимиру пришлось объясняться не только перед украинской аудиторией.
Более ранее оправдание Остапчука было раскритиковано не меньше, чем его выступление. «Я сказал слово „инвалид“ в микрофон… Вообще не вижу тут проблемы», — заявил он тогда. Люди с инвалидностью отреагировали на такие «извинения» с искренней обидой.
Теперь телеведущий дал понять, что сделал выводы из прозвучавшей критики.
«Я не хотел никого обидеть. После справедливых замечаний в мою сторону, я не сразу разобрался в их сути и, поторопившись, ответил на лету. После двух дней размышлений, поставив себя на место тех, кого мог оскорбить, я понял, насколько больно могли ранить слова и термины, которые я легкомысленно, не задумываясь, в юмористическом кураже, произнес», — говорится в новом обращении Остапчука. Оно на всякий случай продублировано еще и по-английски.
Напомним, в 2018 году Украина поддержала положения Конвенции ООН. Из нормативной базы изъят термин «инвалид» как оскорбительный. Вместо него употребляется выражение «лицо с инвалидностью».
Фото Vladimir Ostapchuk/Facebook
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