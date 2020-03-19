23 марта на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит ортопед-травматолог Евгений Скобенко

Здоровье и медицина

— К поражению суставов часто приводят травмы, полученные в молодости или среднем возрасте, — объясняет ортопед-травматолог, заведующий научным отделом реконструктивной и восстановительной ортопедии и реабилитации Центра инновационных медицинских технологий НАН Украины кандидат медицинских наук Евгений Скобенко. — Особенно, если пострадавший не обращался к врачу, а пытался справиться самостоятельно. Иногда лечение было некорректным или неполным. Например, пациент отказался от операции по восстановлению связки или целостности мениска в коленном суставе.

— Как уточняется диагноз артроз?

— Сегодня зачастую мало стандартных рентгеновских снимков. Мы направляем пациента на МРТ или панорамный рентген. При артрозе часто перегружается одна часть сустава, из-за чего он быстрее изнашивается. Также нужно определить состояние мягких тканей, связок и хрящей.

— Что ухудшает состояние суставов?

— Лишний вес и ожирение, сахарный диабет, остеопороз, заболевания щитовидной железы (при гормональных нарушениях кальциевый обмен, протекание воспалительных процессов изменяются). Имеют значение подагра, ревматоидный артрит, которые пациенты не лечат, потому что заболевания не особо беспокоят. Даже такая банальная вещь, как плоскостопие, может привести к изменениям в суставе.

— Как сегодня лечат артроз?

— Лечение каждому пациенту подбирается индивидуально. Учитываются возраст, вес, сопутствующие заболевания. Важно, как сильно поражен сустав. В начальных стадиях обычно рекомендуем консервативное поддерживающее лечение, а людям с выраженным артрозом нужна замена сустава искусственным — эндопротезом.

— Можно отодвинуть операцию на поздний возраст?

— Да. Эффективно введение в сустав препаратов гиалуроновой кислоты: она работает как смазка, уменьшая трение поврежденного хряща. Восстановить хрящевую ткань помогают собственные клетки пациента, взятые из его крови — плазмотерапия, которая также уменьшает воспаление в суставе. Широко используются стволовые клетки пациента, полученные из его жировой ткани или костного мозга. Это помогает приостановить развитие артроза и дождаться операции, что важно для более молодых людей. Как унять боль в суставе? Кому показана клеточная терапия? Какие методы восстановления применяются после операции на связках?

На эти и другие вопросы наших читателей в понедельник, 23 марта, с 16:00 до 17:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит ортопед-травматолог кандидат медицинских наук Евгений Александрович Скобенко. Звоните в редакцию по телефону (044) 503−77−74 Заранее присылайте вопросы на электронный адрес [email protected] Материал о прямой линии читайте на сайте fakty.ua

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